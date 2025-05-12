枢机团第12场会议，讨论未来教宗必备的特质

在选举教宗会议前夕，枢机团举行了第12场，也是最后一场会议，探讨未来教宗必备的特质，例如，他应当是个牧人、搭建桥梁者、推动改革者。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室主任布鲁尼5月6日中午举行新闻发布会，向记者们介绍了当天上午在梵蒂冈召开的枢机团第12场会议。他指出，与会枢机当中有130位有选举教宗的资格。一如既往，会议在祈祷中展开，然后会上共有26次发言，涉及诸多议题。

举例来说，与会枢机谈论了教宗方济各的改革中要继续推进的几项，即：预防和打击侵犯问题的法律工作、经济议题、罗马圣座部会、同道偕行、促进和平的使命，以及照料受造界。

会上也强调了共融的主题。新教宗蒙召做个搭建桥梁者、牧人，他应当通晓人性，并呈现出教会有如慈善撒玛黎雅人的面容。

在战争、暴力和严重两极化的时代，与会枢机指出，需要一个慈悲宽仁、同道偕行并带来希望的教宗。

此外，会议上也探讨了教会法典与教宗的权力，教会的分歧与枢机的角色，基督君王节和世界穷人日的日期相近，以及在枢密会议期间枢机团需要开会等议题。

其它主题涵盖了：以基督信仰的入门阶段和培育作为传教行动，在冲突地区和宗教自由受限的地方纪念殉道者的见证，以及气候变化的迫切问题。再者，会上也提及复活节的日期、尼西亚大公会议，以及大公运动对话。

布鲁尼也表明，渔人权戒的图案已经刮毁。会议上也宣读了枢机们的一份声明，内容呼吁冲突各方长期停火并进行谈判，吁请缔造公正且持久的和平。

本次会议于中午12点半结束。布鲁尼表示，目前没有计划要再召开枢机团会议。

选举教宗会议期间的细节

圣座新闻室主任也向在场记者阐述了关于接下来日程安排的一些细节。5月7日上午，枢机团将为选举教宗会议奉献一台感恩祭；同一天下午3点45分，身穿咏祷服饰的枢机要从圣玛尔大之家前往宗座大楼，进入西斯汀圣堂展开选举教宗会议。

5月8日周四清晨7点45分，枢机们将从圣玛尔大之家前往宗座大楼，早晨8点15分，他们要在保禄小堂举行弥撒并诵念晨祷。9点15分，他们要在西斯汀圣堂诵念午前经，然后继续投票。

布鲁尼澄清，如果选出教宗，白烟就有可能在10点半飘出，否则要等到中午12点以后才会有黑烟或白烟升起。

下午3点45分，枢机们回到宗座大楼，西斯汀圣堂内的投票将于下午4点半展开。经过下午第一轮的投票后，白烟有可能于傍晚5点半冒出，否则要等到7点左右会有黑烟或白烟出现。

投票结束后，枢机们会在西斯汀堂诵念晚祷，然后晚上7点半再返回圣玛尔大之家。

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