教宗方济各未公开过的视频：青年要学会聆听

在2025年1月初录制的一段视频中，教宗向参加“聆听工作坊”的青年人发表讲话：“不要忘记祖父母，他们教导了我们很多。”

（梵蒂冈新闻）“亲爱的青年们，生活中很多重要的事情之一就是聆听，要学会倾听。当一个人和你说话时，要等他讲完，才能听懂他说的话。然后，如果我有什么想说的，再开口说。不过，重要的是聆听。”

这是教宗方济各向青年们发出的邀请，录制于2025年1月8日，这是一位客人在圣玛尔大之家用智能手机拍摄的。这段讯息由《今日》周刊在网站上发布，面向参加“聆听工作坊”的年轻人。此项由路加·德鲁西安（Luca Drusian）策划的活动，旨在引领青少年与成年人围绕不同主题展开交流，使众人得以体验被倾听、彼此聆听与倾听他人的美好。

在这段视频中，教宗身著便装，重申了这一概念：“你们仔细观察人们，他们并不聆听。别人解释到一半，他们就回应了，这对促进和平没有帮助。你们要聆听，要多多聆听。”视频中，还能听到他一如既往地呼吁大家不要忘记祖父母：“祖父母教导了我们许多。”

适逢禧年的青少年活动在罗马结束之际，格外适合聆听教宗方济各的这番话。

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