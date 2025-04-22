宗座出缺期：梵蒂冈首次举行枢机团会议

60多位枢机4月22日上午开会，宣誓遵守关于宗座出缺和教宗选举的《主的普世羊群》宗座宪令，选择教宗棺木迁移和殡葬弥撒的日期。帕罗林枢机将于27日主持九日纪念弥撒的第二台弥撒。第二场枢机团会议将于23日下午举行。经抽签决定，三名枢机要率先辅佐罗马圣教会总司库，他们是：帕罗林枢机、里尔科枢机和巴乔枢机。

（梵蒂冈新闻网）继教宗方济各于4月21日蒙主恩召，隔天22日首场枢机团会议于早晨9点至10点半召开，时长共一个半小时。60多位枢机聚集在世界主教会议新厅，首先为教宗祈祷片刻。教宗葬礼将于26日周六在圣伯多禄大殿前石阶举行。

枢机宣誓遵守关于宗座出缺和教宗选举的《主的普世羊群》宗座宪令。现场宣读了该宪令第12条至13条，罗马圣教会总司库法雷尔（Kevin Farrell）枢机向在场众人宣读了教宗方济各的精神遗嘱。全文已于21日晚上公布。

第二场枢机团会议于23日召开

正如教宗礼仪处宣布的，本次枢机团会议决定了教宗棺木迁移和殡葬弥撒的日期。第二场枢机团会议将于23日周三下午5点进行，因为枢机们上午要参加迁移棺木的仪式。

4月27日，帕罗林枢机将在圣伯多禄广场主持主日弥撒，这将是九日纪念弥撒的第二台。教宗方济各的九日纪念弥撒将于每天下午5点进行。

抽签决定辅佐总司库的枢机

同样在22日，枢机们抽签选出三位枢机来组成一个辅佐总司库的委员会，他们是：帕罗林（Pietro Parolin）枢机、里尔科（Stanisław Ryłko）枢机，以及巴乔（Fabio Baggio）枢机。该委员会由一位主教级枢机、一位司铎级枢机和一位执事级枢机所组成，每三天抽签一次决定其成员。

此外，枢机团在本次大会上也决定，暂停已在计划中的各项册封真福大典，直到新任教宗裁定为止。

与此同时，圣座国务院在其X平台帐户上宣布，22日晚上7点半也要在圣伯多禄广场举行玫瑰经祈祷活动。

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