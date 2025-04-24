宗座出缺期枢机团第三场会议：关于教会和世界的交谈

113位枢机24日上午出席会议，尚未宣誓的枢机依照《主的普世羊群》宗座宪令进行宣誓。讲道者的名单已经确定：下周是罗马城外保禄大殿本笃会隐修院院长奥利亚里神父，选举教宗会议前则是坎塔拉梅萨枢机。

（梵蒂冈新闻网）113位枢机出席了4月24日上午在梵蒂冈举行的枢机团第三次会议，为选举教宗会议做准备。随著几位枢机的发言，「关于教会和世界的交谈」由此展开。圣座新闻室主任布鲁尼向记者们提供了这些有关枢机们每日会议的最新消息。

本次会议于上午9点在祈祷中展开，直到中午12点为止，期间只休息了半个小时，发言共有34次。依照《主的普世羊群》宗座宪令，还没宣誓的枢机进行了宣誓。该文件对宗座出缺期和选举教宗事宜加以规范，会上宣读了其中的前23条。有权选举教宗的枢机总共有135位，他们当中目前只有少数抵达了罗马。

调整九日纪念弥撒并确定两位讲道者

本次会议表明，将由圣座教义部原任部长费尔南德斯（Víctor Manuel Fernández）枢机来主持九日纪念弥撒中第六天的礼仪，而非原本宣布的罗马圣教会总司库法雷尔（Kevin Farrell）枢机。

此外，依照《主的普世羊群》宗座宪令规定，会上也确定了两位负责讲道的神长。第一次讲道预计于下周初进行，带领者是罗马城外保禄大殿本笃会隐修院院长奥利亚里（Donato Ogliari）神父；第二次讲道要在选举教宗会议前进行，由坎塔拉梅萨（Raniero Cantalamessa）枢机负责。

24日下午没有枢机团会议，下次会议将于25日上午9点举行。

众多信友前来向教宗致敬

此时，梵蒂冈附近的区域人潮拥挤，众多信友前来向教宗致敬。提到相关数字，圣座新闻室表示，从23日周三上午11点到24日下午1点，已有6.1万人进入圣伯多禄大殿瞻仰教宗方济各的遗容。目前预计大殿将于今晚午夜12点关闭，但是考虑到人潮，圣伯多禄大殿或许会超时开放，如同前一晚发生的那样。

周六葬礼

4月26日周六殡葬弥撒的流程将于25日公布。周六晚上，在圣母大殿的公念玫瑰经活动将在大殿前的广场举行，而非在大殿内，以便于入土仪式的进行。教宗方济各的安葬过程既不会向公众开放，也不会实况播送。然而，观众可以在梵蒂冈媒体的频道上即时收看教宗灵柩从圣伯多禄大殿到圣母大殿的送葬路程，灵柩进入圣母大殿时结束直播。

从4月27日主日上午起，信众可以在圣母大殿内教宗方济各的墓前悼念。24日晚上带领玫瑰经的是圣座福音传播部原任代理部长塔格莱（Tagle）枢机，隔天25日则是耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉（Pizzaballa）枢机。

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