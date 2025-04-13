教宗再次亲临圣伯多禄广场：圣枝主日快乐、圣周快乐

4月13日圣枝主日，桑德里枢机受教宗委托在圣伯多禄广场主持了圣枝主日弥撒。在弥撒结束之际，教宗亲临广场，问候在场的信众。教宗停留了十几分钟。

（梵蒂冈新闻网）“圣枝主日快乐、圣周快乐。”教宗方济各今天4月13日圣枝主日弥撒结束时，来到圣伯多禄广场的中央石阶上，问候了在场参礼的4万信众。康复中的教宗再次亲临圣伯多禄广场，给人们带来了惊喜，广场上顿时欢呼声响起。教宗在圣伯多禄广场停留了十几分钟。

教宗自出院后，已经是第四次公开露面了。他于3个星期前出院，在返回圣玛尔大之家前，先到圣母大殿前的广场上，将一束鲜花交给大殿助理总铎马克里卡斯（Rolandas Makrickas）枢机，请他恭放在圣母像前。4月6日主日、禧年病患庆典的弥撒结束时，教宗坐著轮椅出现在圣伯多禄广场，向在场的两万名信众表达问候。就在昨天，圣枝主日的前一天下午，教宗前往圣母大殿，在罗马人民救援之母圣像前祈祷。

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