教宗要理讲授：必须放下一切阻碍我们走向天主的负担

教宗方济各在养病期间发表了他为4月9日周三公开接见活动准备的要理讲授稿件。他敦促信众放下一切重压在自己心头的负担，好能体验到上主无条件的爱。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各敦促众信友放下那阻碍我们领受天主无条件圣爱的一切。教宗方济各为4月9日的周三公开接见活动发表要理讲授稿件，表达了这份期许。他于3月23日从罗马杰梅利综合医院出院后，遵照医嘱在寓所圣玛尔大之家养病。虽然例行的周三公开接见活动因此取消，但教宗依然要求圣座新闻室将预备好的要理讲授稿件公开发表。

教宗继续以「耶稣基督是我们的希望」为主题的系列要理讲授，阐述了耶稣与富贵少年的相遇（谷十17-22）。那时候，跑来了一个人，问耶稣说：「善师，为承受永生，我该做什么？」耶稣向他重申了诫命，叫他变卖他所拥有的一切，施舍给穷人，然后跟随祂。这个人深感惊讶，做不到耶稣的要求，于是忧伤地离开了。

真幸福的机会

圣父教宗解释道，耶稣的爱为人提供了重新开始、更新生命的机会。在这段福音中，耶稣「喜爱」这名富贵少年，「甚至在邀请他跟随自己以前，就先爱了这个人」。

教宗强调，「耶稣喜爱他原本的样子」。「耶稣的爱不求回报，与这个人操心的论功行赏逻辑恰好相反」。圣父教宗表示，「当我们意识到自己白白得到爱、恩宠满溢时，就会真正地幸福」。

「变卖」重压我们的一切

为了填满我们内的匮乏或空缺，「我们不必尝试去『购买』别人的赞赏、喜爱或尊敬；相反地，我们必须『变卖』那重压我们的一切，让我们的心灵变得更自由」。

教宗指出，富贵少年之所以最后独自离去，是因为「他生命中的杂物把他牢牢地固定在港口」。「有时候，我们以为的珍宝，其实只是阻拦我们的负担」。

教宗方济各最后敦促全体信友「将所有哀伤和犹豫不决的人托付于耶稣圣心，让他们从而能感受到上主慈爱的目光。上主温柔地注视我们的内心，为之受到感动」。

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