选举教宗会议：两位枢机由于健康因素缺席

在4月29日举行的枢机团第六场会议上，有183位枢机出席，其中超过120人有选举资格。为选举教宗祈祷的弥撒将于5月7日上午10点在圣伯多禄大殿举行，下午枢机们要先在保禄小堂祈祷，然后游行走入西斯汀堂，展开选举教宗会议。

（梵蒂冈新闻网）两位枢机由于健康因素，将不出席5月7日展开的选举教宗会议。因此，参与下任教宗选举的将有133位枢机。圣座新闻室主任4月29日提供了这项最新消息。他介绍了当天上午举行的枢机团第六场会议，并指出这次会议的与会者共有183位枢机，其中124人有选举教宗的资格。

会上进行了20多次发言，内容涉及教会、要应对的挑战和可行的应对方法。枢机们也依照不同大洲和各自故乡的观点加以探讨。他们省思的主题包括社会议题、个人主义、相对主义、孤独、以耶稣为中心来回应现代社会的需求、安慰的必要性、福传，以及教会对和平的责任。29日的会议从上午9点开始，首先进行了会前祷，然后由罗马城外圣保禄大殿本笃会隐修院院长奥利亚里（Donato Ogliari）神父带领默想，直到9点40分为止。本次会议于12点半结束。

此外，圣座新闻室也发布了三份通知，进一步解释选举教宗会议的细节。5月7日上午10点，为选举教宗祈祷的弥撒将在圣伯多禄大殿举行，由枢机团团长雷（Giovanni Battista Re）枢机主礼。同一天下午，有选举资格的枢机们要齐聚在梵蒂冈宗座大楼一楼的保禄小堂祈祷，然后于4点半游行走入西斯汀堂，从而展开选举教宗会议，选出新一任带领普世教会的教宗。

选举教宗会议工作人员宣誓

同样是在保禄小堂，5月5日周一下午5点半，选举教宗会议的工作人员将举行宣誓礼，他们是罗马圣教会总司库和三位辅佐枢机批准的圣职人员和平信徒。依照《主的普世羊群》宗座宪令，除了进行口头宣誓外，他们也必须在宣誓书上签名。

根据《主的普世羊群》宗座宪令第46号至47号规定，必须在保禄小堂宣誓的工作人员有：枢机团秘书、教宗礼仪长及礼仪员、选举教宗会议主席枢机拣选来辅助他履行这项职务的圣职人员、在教宗祭衣室工作的会士、不同语言的听告解司铎、医生和护理人员、宗座大楼电梯服务人员、食堂和清洁人员、花卉和技术处人员、圣玛尔大之家与宗座大楼之间往返的接驳车服务人员、教宗瑞士卫队指挥官和一名长官、西斯汀堂周围的守卫，以及梵蒂冈城国安全及民防局局长和他的几位助手。

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