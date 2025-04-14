教宗与方济加修女：圣伯多禄大殿内“两张轮椅相遇”

在举行病患与医疗人员禧年庆典的机会上，坐著轮椅的方济加修女在圣伯多禄大殿内出人意料地见到教宗方济各。同是坐著轮椅的教宗询问修女：“您就是那些那不勒斯的修女中的一位吗？”这是一句打趣的话，指的是10年前那个令人难忘的插曲。

（梵蒂冈新闻网）94岁的方济加·巴蒂洛罗（Francesca Battiloro）修女随那不勒斯的朝圣团来到罗马。4月6日主日上午，当她在圣伯多禄大殿祈祷时，出人意料地遇见正在前往大殿广场上的教宗方济各。这位修女在隐修院度过了75个春秋，见到教宗是她一生中经历的最大惊喜。

“我请求过天主：‘我想见教宗。‘我只对祂说了这话！没对其他人说过.. 我以为这是不可能的，可是教宗却来见我。我觉得我向上主求一件事，祂总是答应我......’。”

这位圣母往见会的修女当天早上从她所生活的那不勒斯城来到罗马，她只有一个愿望：善度病患和医护人员的禧年庆典。方济加修女8岁进入隐修院，17岁发愿，当时她因肠梗阻而生命处在危险中。 她的故事刊登在《街头观察报》（L'Osservatore di Strada）四月期刊的头版上。方济加修女正是向 这份月刊的编辑人员表达了她想去罗马的愿望。在提供后勤服务的马耳他骑士团的协助下，她被送到圣伯多禄大殿。与她同行的还有一些亲友。

方济加修女坐在轮椅上，她虽然视力有障碍，却希望跨过圣伯多禄大殿的圣门。这位修女的名字取自圣母往见会的创会人方济各·撒肋爵（Francis de Sales）。她说是这位圣人在梦中治愈了她。由于她的健康情况很脆弱，在广场上举行病患禧年庆典弥撒时，她获得允许单独进入大殿祈祷。当天参与圣伯多禄广场弥撒的有 20,000 名朝圣者。

教宗给她的惊喜

方济加修女正在宗徒的墓前祈祷时，突然看到一群穿西装、打领带的人来到。他们中间有一张轮椅，那是教宗的。教宗方济各因肺炎在杰梅利医院接受治疗，这是出院后第一次离开圣玛尔大之家，公开露面。教宗已经办了告解、在大殿内祈祷并跨过了圣门。现在他正坐著轮椅向大殿外驶去，准备问候参与禧年庆典活动的朝圣者，带给他们惊喜。可能连教宗自己也未料想到会在大殿的中廊遇见跪在那里祈祷的一小群人；就在那里的方济加修女更没料到教宗会出现在这里，尽管她心中有这个念头。后来她通过电话向梵蒂冈媒体表示，“我向天主求了这个恩典”。

“两张轮椅相遇”

“两张轮椅相遇了。多么美好，多美啊！”修女重复说道。她微笑著讲述当时的情境说，她握住教宗的手，激动地不再放开。教宗的嗓音正在恢复期，却还是带著他特有的打趣口吻询问修女：“您就是那些那不勒斯的修女中的一位吗？”这是一句打趣的话，指的是10年前那个令人难忘的插曲。那是教宗于2015年访问那不勒斯总教区时，他在主教座堂内突然受到一群隐修院修女们的“袭击”，她们围住了教宗并向他行拥抱礼，时任总主教塞佩（Crescenzio Sepe）枢机则不断呼吁她们遵守秩序。呼喊著：“修女们！修女们！”！

方济加修女并不在那群修女内，她在主教座堂内，却无法近前问候教宗方济各。今天，她却能面对面地见到教宗。她说：“我很开心，谁能想到呢！我亲吻了他的手，他看起来也很开心......的确，这是天主在垂听我心声的一段时期，在小事上也如此。”

为教宗方济各的健康祈祷

见了教宗方济各之后，方济加修女向上主提出了另一个请求：“请让我死于纯净的爱中。这就是我的愿望，与上主的最终相遇。我希望与祂在一起，我的生命旅程已经走完。”

她也向教宗解释了这个愿望，并向他保证她必为教宗的康复祈祷：“我告诉他：圣父，我竭尽全力地祈祷，我将我的生命献给耶稣，好让您痊愈，而我却要离开......。教宗笑了。我高兴地回家了。我真的很希望有这次见面... 非常非常地希望。”

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