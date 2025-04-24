宗座出缺期枢机团第二场会议，确定九日纪念弥撒日程

教宗方济各追思弥撒的日程安排已经确定。九日纪念礼仪从4月26日展开，首日上午10点举行殡葬弥撒，5月4日最后一天的礼仪在圣伯多禄大殿进行。圣座新闻室表示，开放瞻仰遗容的第一天晚上7点半以前，已有将近2万人前来向教宗方济各致敬。

（梵蒂冈新闻网）103名枢机参加了4月23日下午5点至6点半在梵蒂冈世界主教会议厅举行的枢机团第二场会议。会上通过了九日纪念弥撒的日程，首先便是4月26日上午10点的殡葬弥撒，然后是连续八天的追思弥撒。

礼仪向所有人开放，但考虑到与教宗的关系，每天参礼的团体有所不同。圣座新闻室在通告中解释道，「会众的多元性在某种程度上展现出至高牧者履行职务的环境，以及罗马教会的普世性」。

在第二场会议上，与会枢机首先恳求圣神降临，然后为教宗方济各祈祷。随后，还没宣誓的枢机宣誓遵守关于宗座出缺和教宗选举的《主的普世羊群》宗座宪令。

九日纪念弥撒的日程

枢机团第二场会议确定了九日纪念弥撒将按照以下方式进行：

第二天：4月27日主日上午10点半在圣伯多禄大殿前的石阶，参礼团体是梵蒂冈城国的职员和信友。主祭是圣座原任国务卿帕罗林（Pietro Parolin）枢机。

第三天：4月28日周一下午5点在圣伯多禄大殿，参礼团体是罗马教区。主礼为教宗罗马教区代理主教雷纳（Baldassare Reina）枢机。

第四天：4月29日周二下午5点在圣伯多禄大殿，参礼团体是罗马宗座四大圣殿参议会。礼仪由梵蒂冈圣伯多禄大殿总铎甘贝蒂（Mauro Gambetti）枢机主持。

第五天：4月30日周三下午5点在圣伯多禄大殿，仅限枢机参与。主祭是枢机团副团长桑德里（Leonardo Sandri）枢机。

第六天：5月1日周四下午5点在圣伯多禄大殿，参礼团体是圣座部会。主礼为罗马圣教会总司库法雷尔（Kevin Joseph Farrell）枢机。

第七天：5月2日周五下午5点在圣伯多禄大殿，参礼团体是东方教会。礼仪由圣座东方教会部原任部长古杰罗蒂（Claudio Gugerotti）枢机主持。

第八天：5月3日周六下午5点在圣伯多禄大殿，参礼团体是各修会成员。主祭是圣座修会部原任副部长范达民（Ángel Fernández Artime）枢机。

第九天：5月4日主日下午5点在圣伯多禄大殿，仅限枢机参与。主礼是执事级枢机首席枢机曼贝蒂（Dominique Mamberti）枢机。

枢机团下一场会议于24日上午9点举行。

在圣母大殿公念玫瑰经

圣座新闻室主任通知记者，从当天到26日周六为止，罗马市中心圣母大殿每天晚上9点都会举行公念玫瑰经的活动。周六晚上将在大殿内诵念玫瑰经，其余的日子在大殿外进行。每晚带领念经的人各不相同。

此外，从4月23日上午11点至晚上7点半为止，已有将近2万人进入圣伯多禄大殿瞻仰教宗的遗容，向他致敬。如果有必要，即使过了午夜12点，大殿依然会开放，让所有渴望向教宗道别的人都能够进场。

最后，关于申请记者证的数据，圣座新闻室目前已经收到大约4千份的申请书，这几天已有2200人持有记者证，其中包括记者和其他媒体工作人员。

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