教宗墓碑使用利古里亚的大理石：“祖辈的土地”

圣母大殿助理总铎马克里卡斯（Rolandas Makrickas）枢机宣布这一消息，深深感动了科戈尔诺（Cogorno）小镇的全体居民。这座面朝大海的小镇，正是教宗方济各家族的发源地。这里出产的板岩被称为“平民之石”，温润且多用途，能够与各种材料自然融合，经常被用来铺设小路：这一特性，似乎也象征了教宗牧职期间的风格。

（梵蒂冈新闻网）拉瓦尼亚（Lavagna）板岩，色泽如墨，开采自意大利西北部利古里亚大区的山坡矿场。板岩坚硬、质地紧密，但在技艺精湛的工匠手中，却能柔和地展现其特性。正如利古里亚人的性情：外表刚毅，内心却细腻易感。

圣座新闻室宣布：教宗方济各的墓碑，采用源自利古里亚的石材，仅镌刻“Franciscus”（方济各）一名，并复刻了他胸前的善牧十字架。墓碑安置于圣母大殿侧廊，位于保禄小堂（罗马人民救援之母小堂）与斯福尔扎小堂（Cappella Sforza）之间，靠近圣方济各祭台的位置。圣母大殿助理总铎马克里卡斯枢机此前在电视访谈中透露，教宗方济各生前曾表示希望用“祖辈故乡的利古里亚石材”作为自己的长眠之所。

从科戈尔诺到布宜诺斯艾利斯

科戈尔诺副市长恩丽卡·索马里瓦（Enrica Sommariva）表示，“我们一直知道他的根源”。科戈尔诺是一个人口刚过五千的小镇，面朝拉瓦尼亚海域，眺望著波托菲诺（Portofino）半岛。

1850年1月20日，味增爵·热罗尼莫·西沃里（Vincenzo Girolamo Sivori）在蒂古利奥地区诞生。他就是教宗方济各的外曾祖父。后来启程前往布宜诺斯艾利斯，尽管于1882年英年早逝，却有幸见到孙女雷吉娜·玛利亚·西沃里（Regina Maria Sivori），也就是教宗方济各的母亲。如今，在科戈尔诺圣老楞佐堂附近的一幢典型的淡黄色房屋外，还留有一块铭记西沃里的纪念牌。 685

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html