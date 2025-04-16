教宗在梵蒂冈接见杰梅利医院大家庭：谢谢你们的优质服务

教宗方济各于圣周在梵蒂冈接见了罗马杰梅利综合医院、天主教圣心大学和梵蒂冈城国卫生局约70名人员，为他接受到的治疗和照护表示感谢。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各4月16日上午11点前在梵蒂冈保禄六世大厅的侧厅接见了大约70人，他们是罗马杰梅利综合医院、意大利天主教圣心大学，以及梵蒂冈城国卫生局的高层和工作人员。教宗为了治疗双侧肺炎，在杰梅利医院住院38天，该医院是圣心大学的附属医院。教宗对他们说：「谢谢你们在医院的优质服务，你们要再接再厉！」

教宗坐著轮椅进入会客室，在场所有的人立即给予热烈的掌声，向教宗表达敬意。教宗对他们表达感激之情，说：「谢谢你们所做的一切。」接著，他转向圣心大学校长贝卡莉（Elena Beccalli）女士，说：「谢谢您如此坚强。妇女发号施令时，事情总是顺利进行。」教宗向众人保证说：「我为你们祈祷，请你们也为我祈祷。」

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