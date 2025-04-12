教宗哀悼圣多明各坍塌事故的遇难者

在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名的唁电中，教宗对多米尼加共和国首都圣多明各"Jet Set"夜店坍塌事故的遇难者家属表示关怀。根据最新估计，该事故已造成超过180人丧生，大约250人受伤。

（梵蒂冈新闻网）4月8日晚上，多米尼加共和国首都圣多明各的"Jet Set"夜店发生屋顶坍塌事故。据该国紧急行动中心的初步估计，事故已造成超过180人死亡，约250人受伤。教宗方济各对这一悲剧深表痛心。

教宗在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名、寄给多米尼加奥索里亚（Francisco Ozoria Acosta）总主教的唁电中，教宗“为亡者的永恒安息祈祷”，并向其家属“致以最深切的哀悼”与“慰问”。圣父教宗祝愿伤者“早日痊愈”，并鼓励当前持续进行的援助和陪伴工作。最后，教宗祈求童贞圣母玛利亚的转祷，愿她成为“希望的标记”。

主教们的团结与祈祷

对于此次坍塌事故，多米尼加主教团也表达了他们的团结关怀，并加入了为逝者祈祷的行列，主教团秘书长布尔戈斯（Faustino Burgos）主教为遇难者举行了追思弥撒。在一份通过社交平台发布的声明中，主教们恳求天主赐予遇难者家属慰藉，并祈祷伤者早日康复。与此同时，他们敦促政府当局和医护人员继续为受害者提供必要的照护，并呼吁民众参与救援行动、为救护车让道、积极献血、传播正式渠道的信息并为所有受此事故影响的人祈祷。

主教们在表达悲痛的同时，也强调了“持守希望”的重要性，并祈求天主启发各机构以及公共和私人基础设施的安全负责人，以切实保障设施内的人员安全。

多米尼加共和国总统阿比纳德尔 (Luis Abinader)宣布，4月8日至10日全国哀悼三天。

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