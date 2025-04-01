教宗致函意大利教会大会：跟随圣神激发的和谐做决定

教宗致函意大利教会第二届同道偕行大会与会者，指出基督徒的喜乐源自于深知上主从不让我们孤独无助的信念。「我在住院时和此刻在恢复期也有这个经验。」

（梵蒂冈新闻网）「基督徒的喜乐从来不是独享的，却始终是与众人共同拥有的」。教宗方济各致函问候意大利教会第二届同道偕行大会，在信中如此表示。与会者们于3月31日至4月3日在梵蒂冈参加会议，主题为「但愿喜乐圆满」。经历了从2021年展开的分辨过程和同道偕行旅途后，超过1千名与会者现在要对这段期间浮现的对各项提议进行投票。

真喜乐源于对上主的信心

教宗指出，真正的喜乐并非「轻易得来的欢愉，不来自于轻轻松松解决问题的方案，不是避免背负十字架」。相反地，真正的喜乐「源自于深知上主从不让我们孤独无助的信念」。

关于天主与我们同在的经验，教宗分享了他之前「在住院时和此刻在恢复期」的体悟。

旅途中的子民

「基督徒的喜乐是在人生的各种境遇中都将自己托付给天主」。教宗重申这点，并强调这是上主所赐的「恩典」。这喜乐在日常生活的事件中并在分享中实现，它具有「辽阔的视野」和「款待的风格」。

此外，教宗也表示，「教会不是由多数人或少数人所组成的，而是由天主圣洁且忠信的子民所组成。天主子民在圣言和圣神的光照下行走于历史中」。因此，教宗鼓励与会者跟随「圣神所激发的、有创造力的和谐」，「为意大利教会的未来」对各项提议进行投票。

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