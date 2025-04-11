教宗在圣伯多禄大殿庇护十世墓前祈祷，信友喜出望外

教宗方济各出人意料地离开圣玛尔大之家，现身于圣伯多禄大殿。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各4月10日周四中午出人意料地离开圣玛尔大之家，来到圣伯多禄大殿内。继教宗从医院返回寓所养病以来，这是他第二次不预期地露面。6日主日、禧年病患庆典的弥撒结束时，教宗坐著轮椅出现在圣伯多禄广场，向在场的两万名信众表达问候。这次他停留在大殿内圣庇护十世教宗的墓前祈祷片刻，他时常表达与这位先教宗在精神上的深刻连结。

数百人聚集问候教宗

虽然教宗这次在圣伯多禄大殿内只停留了短暂的片刻，但他出现的消息迅速传扬开来，信众纷纷上前问候他。当时正在大殿内修复文物的工作人员，与教宗握手问好；孩子们一拥而上，接受教宗的降福。几个在禧年期间前来罗马的朝圣团，则是全团人员一起靠拢过来，以求看到教宗一眼。

降福与无声的关爱之举

圣伯多禄大殿咏祷司铎迪帕尔马（Valerio Di Palma）蒙席解释道：「教宗从祈祷门进来，然后先到宗座祭台，最后是去圣庇护十世教宗的墓前祈祷。」教宗不发一语，却以动作向聚集在他身边的人传达情感与关怀。不少人甚至排起队伍，愿能有机会靠近罗马主教，他在养病这段时间很少在公众面前露面。

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