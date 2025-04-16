教宗健康状况改善，为圣周五拜苦路准备默想

圣座新闻室15日提供了有关教宗方济各在静养期的最新消息：他在运动、呼吸和声音方面都有好转，很少使用高流量氧气设备，而且只有「为了治疗」才用。教宗现在不需要吸氧的时间越来越长了。

（梵蒂冈新闻网）从运动、呼吸和声音的角度来看，教宗方济各的状况有所好转。教宗3月23日离开罗马杰梅利综合医院，回到梵蒂冈圣玛尔大之家养病后，圣座新闻室4月15日提供了有关他健康状况的最新消息。教宗继续处理公务，为今年圣周五的公拜苦路准备默想材料，内容将于4月18日周五中午12点公布。

会晤与治疗

教宗在梵蒂冈寓所继续与圣座的几位神长进行「极为简短」的会晤，持续做「运动和呼吸」方面的物理治疗，也「练习运用声音」。他偶尔「为了治疗的目的」使用高流量氧气设备，而且通常是在夜晚和有需要的时候才用。与此同时，他不必通过鼻管来吸取氧气的时间，已经越来越长了。

圣周礼仪

此外，圣座新闻室也提供了有关圣周礼仪的进一步消息。圣周四上午的祝圣圣油弥撒将由圣座财产管理局荣休主席卡尔卡尼奥（Domenico Calcagno）枢机主持，圣周五的主受难日礼仪则由圣座东方教会部部长古杰罗蒂（Claudio Gugerotti）枢机主礼。同一天晚上要在罗马市中心斗兽场带领公拜苦路活动的是教宗罗马教区代理主教雷纳（Baldo Reina）枢机。圣座新闻室强调，教宗方济各亲自委托枢机来主持礼仪。

至于教宗是否亲自出席逾越节三日庆典的活动，目前还没有指示。圣周四傍晚6点在圣伯多禄大殿举行的主的晚餐弥撒将由圣伯多禄大殿总铎、教宗梵蒂冈城国代理主教甘贝蒂（Mauro Gambettti）枢机主持。迁供圣体后在临时祭台的朝拜圣体，将延续到晚上10点为止。

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