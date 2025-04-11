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La residenza di Papa Francesco «Domus Sanctae Marthae» nota anche come «Casa Santa Marta» La residenza di Papa Francesco «Domus Sanctae Marthae» nota anche come «Casa Santa Marta» 
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教宗长时间不使用氧气设备，多次与圣座部会神长会晤

正值教宗方济各在梵蒂冈寓所养病之际，圣座新闻室提供有关他健康状况的最新消息：病况稳定且略有好转，如同肺部听诊器所呈现的情况。这几天教宗会见了圣座副国务卿佩纳总主教、加拉格尔总主教、鲁索总主教，以及多位圣座部会首长。在教宗的委托下，桑德里枢机将主持圣枝主日礼仪。目前尚未公布圣周礼仪的指示。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各继续在圣玛尔大之家养病，他的临床状况维持稳定，从运动和呼吸的角度来看逐渐有所好转。这些是圣座新闻室4月11日就教宗的健康状况提供的最新消息。教宗长时间没有使用氧气供应设备，他偶尔需要时从高流量氧气设备中吸取氧气，而且主要是为了「治疗」才用。他4月9日与英国国王查尔斯和王后卡蜜拉举行了大约20分钟的会晤，期间没有氧气设备的辅助。他的血液化验结果也很好，就连用肺部听诊器都听得出好转迹象。

与合作者们会晤

此外，教宗也继续处理公务，阅读文件，会见合作者们。圣座新闻室指出，过去几天内，教宗会见了圣座副国务卿佩纳总主教、圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教，以及负责圣座代表事务的秘书长鲁索总主教。此外，还有圣座几个部会的首长和神长。

在圣伯多禄大殿「散步」

教宗一直保持良好的精神状态，这从他10日在圣伯多禄大殿内的「散步」可探知一二。关于这个惊喜的时刻，圣座新闻室解释道：「教宗当时正在散步，他选择延长散步路线，去大殿里祈祷。」

圣周礼仪

目前尚未公布任何有关圣周礼仪的指示，也没宣布教宗是否亲自出席。教宗出席与否也取决于到时候的天气状况。无论如何，圣座新闻室确认，在教宗方济各的委托下，桑德里枢机将于4月13日主持圣枝主日弥撒。

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2025 Apr 11, 13:48

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