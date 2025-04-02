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2025.03.31 La residenza di Papa Francesco "Domus Sanctae Marthae" nota anche come "Casa Santa Marta" 2025.03.31 La residenza di Papa Francesco "Domus Sanctae Marthae" nota anche come "Casa Santa Marta" 
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教宗方济各情况持续保持稳定

教宗方济各继续在梵蒂冈寓所圣玛尔大之家安度双侧肺炎的恢复期。圣座新闻室提供了相关的最新消息。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室4月1日就教宗方济各的健康状况提供了最新消息。教宗一直保持良好的精神状态，整体状况维持稳定。新闻室主任布鲁尼指出，教宗的血液化验结果正常，最近一次的胸部X光检查显示出肺部情况有所改善。

布鲁尼表示，教宗继续按照医嘱进行各项治疗。他的运动功能、呼吸和声音的运用持续表现出改善的迹象。他目前主要是在夜间和必要时候才接受高流量的氧气治疗了。

教宗方济各始终是在办公桌前工作的。圣父教宗每天早晨都在圣玛尔大之家二楼的小圣堂共祭弥撒。圣座新闻室表示，教宗没有什么特别需要报导的访问活动，但他时常会见医护人员和他最紧密的合作者。

圣座新闻室主任宣布，本周也没有周三公开接见活动。然而，如同前几周的做法，梵蒂冈会发布教宗为公开接见活动准备的稿件。

此外，圣父教宗也将为禧年病患及医护工作者庆典的主日弥撒准备讲道稿。主日三钟经的安排将在4月4日举行的下一次新闻简报会上讨论。至于教宗是否参加圣周礼仪，圣座新闻室表示，现在推测还为时过早。

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2025 Apr 02, 09:29

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