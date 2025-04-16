教宗对圣座外交学院进行改革

教宗方济各将圣座外交学院从专校的地位提升至等同于大学院系的地位。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各以亲笔信《伯多禄牧职》对圣座外交学院进行改革，提升其学术地位并完善其学术培育。该学校三百年来为蒙召在圣座外交领域和圣座国务院服务的司铎提供培育。

教宗在亲笔信中解释道，在我们的时代，圣座外交人员的服务范围「不再仅限于那些教会长年宣讲福音、已扎下根基的地方」，也有「新兴团体成长之地」，或者「一些国际论坛」。伯多禄继承人「通过其代表在国际论坛上密切关注辩论、评估和讨论，依照其独特的伦理及宗教幅度，对攸关人类大家庭当下与未来的重大议题提出见解」。

为了有效推进工作，外交人员必须持续接受扎实的培育。因此，教宗方济各决定将圣座外交学院从专科学校的地位提升为等同于大学院校的地位，可授予外交学硕士和博士学位。「该学院将运用当前最先进的方式推展工作，在外交科学的特别学科方面培养人才并投入研究，其研究范围涵盖法律学、历史学、政治学、经济学，以及国际关系中所使用的语言和相关其它领域」。

教宗最后强调，圣座外交学院是「圣座国务院密不可分的一部分，在其内运作，并与之特别紧密相连」（参阅：《你们去宣讲福音》宗座宪章，第52条2款）。

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