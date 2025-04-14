教宗圣枝主日讲道：天主的慈悲敦促我们与人同悲共苦

教宗方济各为圣枝主日准备弥撒讲道的稿件，鼓励我们省思上主的无限怜悯之心，以及我们应该如何在圣周背负自己的十字架，并帮助周围的受苦者背起十字架。

（梵蒂冈新闻网）枢机团副团长桑德里枢机4月13日在圣伯多禄广场代表教宗方济各主持圣枝主日礼仪。教宗由于呼吸道疾病尚未痊愈，目前仍在他的寓所养病。当天约有4万名信友在广场上参加礼仪。

桑德里枢机宣读了教宗方济各为此准备的讲道稿。在圣枝主日，我们纪念耶稣荣进耶路撒冷，却在几天后被判刑，背著十字架走在痛苦又悲伤的道路上离开圣城。

基勒乃人西满

教宗谈起福音中被罗马士兵抓住、被迫帮耶稣背十字架的基勒乃人西满（路廿三26），称这个人即使没有选择，依然参与了主耶稣的受难。教宗阐明，基勒乃人西满的行为似乎有些矛盾：他被迫背起耶稣的十字架，走向加尔瓦略山，因此纵使这并非他的本意，他却亲身参与了主耶稣的受难。教宗观察基勒乃人西满的举止：他不发一语，没有与耶稣交谈，他们之间只有十字架。

基勒乃人西满在救恩史中的角色

基勒乃人西满迫于无奈分担耶稣的苦难时，是否对耶稣心生怜悯？为了回答这问题，教宗表示，我们必须了解他的内心。「那揭示天主慈悲的痛苦，刺穿了天主始终敞开的心，人却一直紧闭心门」。基勒乃人西满会感到愤怒或同情，悲伤或厌烦，我们全都无从得知。但我们知道，他背起耶稣的十字架，耶稣则是将世人的罪一肩扛起。

「耶稣顺从天父的旨意（参阅：路廿二42），为了爱我们而背起世人的罪；祂与我们并为我们受苦。正是以这出乎预料且令人不安的方式，基勒乃人西满参与了救恩史。在救恩史中，没有人是外人，没有人置身事外」。

帮助彼此背十字架

基勒乃人西满教导我们，「耶稣在各种处境中前来与每个人相遇」。教宗勉励我们在各自的生活里，省思能如何跟随基勒乃人西满的这种步伐。我们唯一能做的是环顾周遭「许多在仇恨和暴力的煽动下走上加尔瓦略之路的男女」。我们应当牢记，「天主已经将这条路变成救赎之地，因为祂亲自走了这条路，为我们献出祂的生命」。

「今天有多少基勒乃人西满背负基督的十字架！我们认得出他们吗？我们是否在他们因战争和不幸而饱受风霜的面容上看见耶稣？面对邪恶残酷的不义，背耶稣的十字架绝非徒劳无功，相反地，这是分享祂救赎之爱的最具体方式。」

耶稣的受难成为同悲共苦的怜悯

教宗最后表示，当我们伸手扶持受苦的人，扶助跌倒的人重新站起，拥抱气馁的人时，我们就在今天展现出「耶稣的受难如何成为同悲共苦的怜悯」。

在进入圣周的时刻，教宗鼓励众人审视自己的生命。「为了体验到这慈悲的大奇迹，在圣周我们要选择如何背负十字架」，而且不仅背我们自己的，也要帮助周围受苦的人背十字架。即使是人生旅途中的陌生人，我们也要帮他们背起十字架，「成为彼此的基勒乃人西满」。

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