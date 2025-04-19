斗兽场公拜苦路，教会为世人的悔改祈祷

雷纳枢机主持了4月18日晚上在罗马斗兽场举行的公拜苦路活动，苦路14处的默想内容由教宗方济各撰写。举十字架者先后是雷纳枢机、青年、家庭、志愿者、修会会士，以及其他与苦路各处默想有关的人。

（梵蒂冈新闻网）成千上万摇曳的烛火圣周五晚上照亮了罗马市中心的斗兽场。将近两万名信众聚集在那里，手持蜡烛，纪念主耶稣的受难，参加公拜苦路活动。教宗方济各将当天晚上的礼仪委托给他在罗马教区的代理主教雷纳（Baldo Reina）枢机主持，默想材料则与去年一样由教宗亲自撰写。罗马市长瓜尔蒂耶里（Roberto Gualtieri）也到场参加。

改变方向

公拜苦路在浓厚的祈祷气氛中展开。教宗首先邀请众人「改变方向」，中断「我们习以为常的路径」。如果「耶稣的道路要我们付出代价」，那么「在这个事事都要算计的世界里，不求回报的态度也要付出高昂的代价」。

青年、志愿者、修会会士和移民举十字架

当晚，雷纳枢机在苦路第一处和最后一处，即耶稣被判死刑和耶稣被埋葬这两处，举十字架，其余各处交给那些与主题相关的人。在第二处、耶稣背起十字架时，青年举起基督的象征、十字架，因为教宗敦促他们在生活中承担起各自的责任，克服自私与冷漠。在第三处、耶稣首次跌倒时，由明爱会成员举十字架，强调对弱小者的关怀，以及天主的作为不同于当今经济对弱小者的遗弃和打压，而是加以守护。

在苦路第四处、耶稣遇见圣母时，家庭成了主角。在默想耶稣与圣母的相遇时，圣史路加记载的那句「听了天主的话而实行的，才是我的母亲和我的兄弟」（路九21），在我们耳边萦绕。苦路第五处，基勒乃人西满帮耶稣背十字架，意大利运送病患至露德及国际朝圣地全国联合会（Unitalsi）的几位志愿者上前举十字架，他们有如基勒乃人西满，协助受苦者背他们的十字架。在苦路第六处、物洛尼加为耶稣抹面，一些修会会士前来举十字架，教宗在默想中鼓励大家寻找并默观基督的面容，接受祂的爱，然后得著力量再次去爱近人。

在苦路第七处、耶稣第二次跌倒时，几位教育者举起了十字苦架。如同教宗所强调的，人的成长就是跌倒和重新站起来；没有人是完美的，我们都要学习改变路径，最终转向耶稣。在苦路第八处，耶稣遇见耶路撒冷妇女，由寡妇组成的奉献生活者团体成员前来举十字架，因为教宗谈论眼泪，强调在有些眼泪中，一切重获新生，而且我们需要反思的眼泪、真诚的眼泪。在苦路第九处、耶稣第三次跌倒，十字架托付给了听告解司铎，默想的经文是基督在法利塞人的家里遇见罪妇，并宽恕她的许多罪，因为基督喜爱她（路七44-49）。

在苦路第十处、耶稣被脱去衣衫时，轮到残疾人士举十字架，好能记得耶稣背负了我们历史的诸多伤痕和脆弱。在苦路第十一处、耶稣被钉十字架，禧年志愿者上前举十字架，以纪念基督的十字架免除罪债、建立修和，以及耶稣是真正的「宽恕」。

随后，在苦路第十二处、耶稣死在十字架上，拜苦路的十字架交到移民的手上，我们经常对这些弟兄姊妹转面不顾，与上主的创伤保持距离。到了苦路第十三处、卸下耶稣的圣尸，举十字架的是医护人员，教宗邀请众人省思对身体的照顾，以及对最弱小者的温柔关切。

以天主爱的循环对抗冰冷的利益考量

教宗的默想发人深省。他指出，在我们建设的世界里，各种盘算、算法、冰冷的逻辑，以及无穷尽的利益占主导地位，然而，天主爱的循环则是另一回事。我们必须抛下各自的「虚伪、面具」，因为我们是尘土。「每当事情似乎无法改变、冲突看似结束不了，以及科技让我们自以为无所不能时」，我们就必须承认自己是天主手中的「泥土」由祂来捏造塑形。

在公拜苦路活动结束之际，教宗选择了一段圣方济各的祷词，呼求天主施以「悔改的恩典」。教宗求主照亮「心灵的黑暗」，并以每一个人的名义恳求说：「求祢赐给我正直的信德、确信的望德、完美的爱德和深切的谦逊。主啊，求祢赐我智慧和分辨力，以承行祢真实且圣善的旨意。」

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html