教宗亲自降福罗马城和全世界：复活节是生命的庆节

2025圣年复活主日，教宗方济各亲自来到伯多禄大殿中央阳台向罗马城和全世界颁赐降福，并发表复活节文告。教宗强调生命的宝贵，鼓励恢复希望，吁请为和平祈祷，尤其念及加沙地带、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、叙利亚、也门、南高加索地区、西巴尔干地区、刚果民主共和国、苏丹、南苏丹、萨赫勒地区、非洲之角、非洲大湖地区，以及缅甸等地的受苦百姓。

（梵蒂冈新闻网）「亲爱的弟兄姊妹，复活节快乐！」教宗方济各于4月20日复活主日坐著轮椅来到圣伯多禄大殿中央阳台，以这句话问候聚集在广场上的人们。他这次呼吸道疾病发作以来静心养病，极少出现在公众视线，而且将逾越节的各项庆典委托给几位枢机来主持，并未事先通知是否出席。因此，他的这次出现让人们格外欣喜。

复活主日弥撒结束后，受托主祭的科马斯特里（Angelo Comastri）枢机、共祭神长们和参礼信友并未离开，而是抬头仰望圣伯多禄大殿的中央阳台，甚至是举起手机镜头，期待教宗能够出现。不负众望，教宗亲自出席并降福了罗马城和全世界。颁赐降福后，人潮并未散去，此时教宗乘坐白色敞篷车来到广场，现场信众又惊又喜，兴奋地高声欢呼。途经之处，家长们纷纷将孩子举起，递给教宗降福。教宗的座车并未止步于圣伯多禄广场，而是开上广场前的和解大道，兜了一大圈才返回梵蒂冈圣玛尔大之家。

希望不再虚无缥缈

在降福罗马城和全世界前，教宗发表了他今年的复活节文告，并将稿件托付教宗礼仪长拉韦利（Diego Giovanni Ravelli）总主教来宣读。教宗在文告中表示，「在耶稣的受难和圣死中，天主亲自承担了世界的一切罪过，以祂的无限慈爱击溃罪过。」「天主的羔羊得胜了！为此，我们今天欢呼：『基督、我的希望，已经复活！』（复活节继纾咏）」从此以后，「希望不再虚无缥缈，望德不叫人蒙羞」（参阅：罗五5），而且这份希望「使人负起责任」。

「多少人对天主寄予希望，将自己脆弱的手放在祂强而有力的大能手中，让祂把自己搀扶起来，迈上旅途：与复活主耶稣一起，成为希望的朝圣者。」

生命的庆节

「复活节是生命的庆节！」教宗如此强调，并重申在天主眼中「每个生命都是宝贵的」。教宗由此念及母胎中的胎儿、老人、病患的生命，「他们在越来越多国家被视为要被丢弃的人」。同时，教宗也关心那些遭受家庭暴力的妇女和儿童，以及受到轻视的最弱小者、边缘人士和移民。

在这日子，教宗期盼大家恢复希望，并且对他人有信心，包括疏远的人、从远方来的人、习俗和见解与我们大不相同的人，「因为我们都是天主的儿女」。

教宗说：「我渴望我们大家能再次期待，和平是可能实现的！」

心系耶稣复活之地

放眼世界，教宗的目光首先落在圣地的圣墓。他写道：「今年天主教徒和东正教徒在同一天庆祝复活节，但愿和平之光照耀在整个圣地和全世界。」

「我关心巴勒斯坦和以色列基督徒的苦难，以及全体以色列人民和全体巴勒斯坦人民。蔓延在世界各地的反犹太主义气氛日渐高涨，令人担忧。与此同时，我的思绪转向加沙地带的民众，尤其是基督徒团体，那里的恐怖冲突不断制造死亡和毁灭，造成悲惨且恶劣的人道主义处境。」

为此，教宗呼吁交战方停火、释放人质、援助百姓。人们「忍饥瘦饿，渴望有个和平的未来」。

惦记其它地方的受苦者

接著，教宗吁请众人为黎巴嫩和叙利亚的基督徒团体祈祷，后者正在经历「微妙的过渡期」。教宗敦促「整个教会以关怀和祈祷陪伴亲爱的中东的基督徒」。

教宗也特别提及也门人民，他们的人道主义危机每况愈下。「我邀请所有的人通过有建设性的对话找出解决之道。」谈到「饱受磨难的乌克兰」，教宗祈求复活主基督为该国沛降「逾越奥迹的和平之恩」，并鼓励有关各方继续努力「达致公正且持久的和平」。

「在这喜庆的日子，让我们也念及南高加索地区，并祈愿亚美尼亚与阿塞拜疆之间尽快签署并落实最终的和平协议」，以达成该区域热切盼望的修和。「愿复活之光启发西巴尔干地区和谐共处的意愿，并支持从政人士采取行动，以免加剧张力和危机」。

此外，教宗也为非洲人民恳求「复活主基督、我们的希望赐予和平与安慰」。他们深受暴力和冲突所害，尤其是在刚果民主共和国、苏丹和南苏丹，以及萨赫勒地区、非洲之角和非洲大湖地区。

没有宗教自由就没有和平

教宗挂念「在很多地方无法自由宣认信仰的基督徒」。他强调，「在没有宗教自由的地方，或者在没有思想和言论自由，不尊重他人意见的地方，就不可能实现和平。」

在这时期，教宗邀请众人「不忘援助缅甸百姓」。他们「早已经受多年武装冲突的折磨，现在秉持勇气和耐心应对毁灭性地震的后果」。「让我们为罹难者和他们的挚爱祈祷，由衷感谢所有慷慨投入救援工作的志愿者。该国多方宣布停火的消息，为全缅甸来说是个希望的记号。」

「我呼吁世界上所有负有政治责任的人，不可屈服于那令人封闭的恐惧逻辑，却要运用手边的资源来帮助有需要的人，根除饥饿，推广那些促进发展的活动。这些是和平的利器，建设未来，而不撒播死亡的种子！」

教宗最后期许道：「在这禧年，愿复活节也是个释放战俘和政治犯的大好时机！」「祝大家复活节快乐！」

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