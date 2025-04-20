教宗亲自降福罗马城和全世界：复活节是生命的庆节
（梵蒂冈新闻网）「亲爱的弟兄姊妹，复活节快乐！」教宗方济各于4月20日复活主日坐著轮椅来到圣伯多禄大殿中央阳台，以这句话问候聚集在广场上的人们。他这次呼吸道疾病发作以来静心养病，极少出现在公众视线，而且将逾越节的各项庆典委托给几位枢机来主持，并未事先通知是否出席。因此，他的这次出现让人们格外欣喜。
复活主日弥撒结束后，受托主祭的科马斯特里（Angelo Comastri）枢机、共祭神长们和参礼信友并未离开，而是抬头仰望圣伯多禄大殿的中央阳台，甚至是举起手机镜头，期待教宗能够出现。不负众望，教宗亲自出席并降福了罗马城和全世界。颁赐降福后，人潮并未散去，此时教宗乘坐白色敞篷车来到广场，现场信众又惊又喜，兴奋地高声欢呼。途经之处，家长们纷纷将孩子举起，递给教宗降福。教宗的座车并未止步于圣伯多禄广场，而是开上广场前的和解大道，兜了一大圈才返回梵蒂冈圣玛尔大之家。
希望不再虚无缥缈
在降福罗马城和全世界前，教宗发表了他今年的复活节文告，并将稿件托付教宗礼仪长拉韦利（Diego Giovanni Ravelli）总主教来宣读。教宗在文告中表示，「在耶稣的受难和圣死中，天主亲自承担了世界的一切罪过，以祂的无限慈爱击溃罪过。」「天主的羔羊得胜了！为此，我们今天欢呼：『基督、我的希望，已经复活！』（复活节继纾咏）」从此以后，「希望不再虚无缥缈，望德不叫人蒙羞」（参阅：罗五5），而且这份希望「使人负起责任」。
「多少人对天主寄予希望，将自己脆弱的手放在祂强而有力的大能手中，让祂把自己搀扶起来，迈上旅途：与复活主耶稣一起，成为希望的朝圣者。」
生命的庆节
「复活节是生命的庆节！」教宗如此强调，并重申在天主眼中「每个生命都是宝贵的」。教宗由此念及母胎中的胎儿、老人、病患的生命，「他们在越来越多国家被视为要被丢弃的人」。同时，教宗也关心那些遭受家庭暴力的妇女和儿童，以及受到轻视的最弱小者、边缘人士和移民。
在这日子，教宗期盼大家恢复希望，并且对他人有信心，包括疏远的人、从远方来的人、习俗和见解与我们大不相同的人，「因为我们都是天主的儿女」。
教宗说：「我渴望我们大家能再次期待，和平是可能实现的！」
心系耶稣复活之地
放眼世界，教宗的目光首先落在圣地的圣墓。他写道：「今年天主教徒和东正教徒在同一天庆祝复活节，但愿和平之光照耀在整个圣地和全世界。」
「我关心巴勒斯坦和以色列基督徒的苦难，以及全体以色列人民和全体巴勒斯坦人民。蔓延在世界各地的反犹太主义气氛日渐高涨，令人担忧。与此同时，我的思绪转向加沙地带的民众，尤其是基督徒团体，那里的恐怖冲突不断制造死亡和毁灭，造成悲惨且恶劣的人道主义处境。」
为此，教宗呼吁交战方停火、释放人质、援助百姓。人们「忍饥瘦饿，渴望有个和平的未来」。
惦记其它地方的受苦者
接著，教宗吁请众人为黎巴嫩和叙利亚的基督徒团体祈祷，后者正在经历「微妙的过渡期」。教宗敦促「整个教会以关怀和祈祷陪伴亲爱的中东的基督徒」。
教宗也特别提及也门人民，他们的人道主义危机每况愈下。「我邀请所有的人通过有建设性的对话找出解决之道。」谈到「饱受磨难的乌克兰」，教宗祈求复活主基督为该国沛降「逾越奥迹的和平之恩」，并鼓励有关各方继续努力「达致公正且持久的和平」。
「在这喜庆的日子，让我们也念及南高加索地区，并祈愿亚美尼亚与阿塞拜疆之间尽快签署并落实最终的和平协议」，以达成该区域热切盼望的修和。「愿复活之光启发西巴尔干地区和谐共处的意愿，并支持从政人士采取行动，以免加剧张力和危机」。
此外，教宗也为非洲人民恳求「复活主基督、我们的希望赐予和平与安慰」。他们深受暴力和冲突所害，尤其是在刚果民主共和国、苏丹和南苏丹，以及萨赫勒地区、非洲之角和非洲大湖地区。
没有宗教自由就没有和平
教宗挂念「在很多地方无法自由宣认信仰的基督徒」。他强调，「在没有宗教自由的地方，或者在没有思想和言论自由，不尊重他人意见的地方，就不可能实现和平。」
在这时期，教宗邀请众人「不忘援助缅甸百姓」。他们「早已经受多年武装冲突的折磨，现在秉持勇气和耐心应对毁灭性地震的后果」。「让我们为罹难者和他们的挚爱祈祷，由衷感谢所有慷慨投入救援工作的志愿者。该国多方宣布停火的消息，为全缅甸来说是个希望的记号。」
「我呼吁世界上所有负有政治责任的人，不可屈服于那令人封闭的恐惧逻辑，却要运用手边的资源来帮助有需要的人，根除饥饿，推广那些促进发展的活动。这些是和平的利器，建设未来，而不撒播死亡的种子！」
教宗最后期许道：「在这禧年，愿复活节也是个释放战俘和政治犯的大好时机！」「祝大家复活节快乐！」
链接网址： www.vaticannews.cn
订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html