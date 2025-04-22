教宗方济各的精神遗嘱

教宗方济各的遗嘱于他去世当天晚上公布。

（梵蒂冈新闻网）豪尔赫‧马里奥‧贝尔格里奥（Jorge Mario Bergoglio）教宗2022年6月29日写于圣玛尔大之家的遗嘱公诸于世。他表示：“我要求在圣母大殿的保禄小堂，即罗马人民救援之母小堂（Cappella della Salus Populi Romani）与斯福尔扎（ Cappella Sforza）小堂之间的侧廊壁龛，为我准备坟墓。坟墓必须在地下；简单，不作特别的装饰，碑文上只写：方济各（Franciscus）。”以下是这篇遗嘱的全文：

因仁爱而被拣选

因至圣圣三之名。阿们。

我感到我尘世的生命已接近黄昏，怀著对进入永生的热切希望，愿意仅对我的埋葬地点表达我的遗愿。

我的一生、司铎及主教牧职，我一直托付给吾主的母亲，至圣玛利亚。因此，我请求我的遗体在宗座圣母大殿安息，等待复活的日子。

我希望我尘世的最后旅程能在这个古老的圣母朝圣堂结束，在每次使徒之旅的前后我都来到这里祈祷，将我的意愿托付给无玷圣母，感谢她温柔及母性的照顾。

我要求在以上所述的宗座大殿的保禄小堂，即罗马人民救援之母小堂（Cappella della Salus Populi Romani）与斯福尔扎（ Cappella Sforza）小堂之间的侧廊壁龛，如所附附件所示，为我准备坟墓。

坟墓必须在地下；简单，不作特别的装饰，碑文上只写：方济各（Franciscus）。

筹备我的葬礼的费用将由我手上的恩人的奉献款项支付，该款项需转给宗座圣母大殿，我已就此向该大殿参议会的特别专员马克里卡斯（ Rolandas Makrickas）总主教作了适当的说明。

愿上主赐予那些爱我并将继续为我祈祷的人应得的赏报。我将我生命最后这段时期的痛苦献给上主，为世界的和平及各国人民之间的手足情谊。

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