教宗致函慈幼会士：毫无保留地为他人服务

教宗方济各致函慈幼会第29届全会代表大会与会者，祝贺新任总会长欧达德神父工作顺利，感谢范达民枢机这些年来的服务。教宗鼓励众位会士在不同于以往的挑战中充满热情。

（梵蒂冈新闻网）「虽然距离遥远，我仍渴望鼓励你们怀著信任和热忱善度这段聆听圣神并且同道偕行作分辨的时光。」教宗方济各以这句话展开一封写给慈幼会的信函。该修会于2月16日至4月12日召开第29届全会代表大会，同时也庆祝会祖鲍思高神父派遣首批传教士前往阿根廷的150周年。

向新任总会长致以祝贺

正在圣玛尔大之家养病的教宗方济各表示，他很遗憾不能亲自接见大会与会者。他在信函中向今年3月25日当选总会长的欧达德（Fabio Attard）神父致以问候，祝贺他工作顺利。在此机会上，教宗也向担任慈幼会长10年之久的范达民（Fernández Artime）枢机表示感谢，谢谢「他这些年来对该修会的服务，以及他现在对普世教会的服务」。

热情与委身

慈幼会本届大会的主题是「对耶稣基督充满热情，委身服务青年」。教宗对此表示，热情与委身意味著「全然融入上主的爱并服务他人，不留任何一点给自己」，正如慈幼会会祖鲍思高神父当初所做的那样。

相较于过去，今天「要面对的挑战已经有所改变」，但是「信德和热忱依旧，并因著新的恩典，如跨文化的恩典而更加丰富多元」。

在世界上行善

在信函的结尾，教宗为慈幼会士在全世界行的善向他们表达感激之情，鼓励他们「坚忍不拔地再接再厉」。教宗恳请他们为自己祈祷，并将所有慈幼会士托付于进教之佑圣母玛利亚，求她始终陪伴他们。

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