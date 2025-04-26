教宗方济各葬礼，25万人到场参礼

教宗方济各的殡葬弥撒于26日周六上午在圣伯多禄大殿前石阶举行，由枢机团团长雷枢机主持。祭台前放著已故教宗所热爱的《罗马人民救援之母像》。葬礼结束后，教宗方济各的灵柩送往圣母大殿安葬。

（梵蒂冈新闻网）4月26日上午10点08分，教宗抬棺人扛著贝尔格里奥教宗的灵柩，缓步走出圣伯多禄大殿，现场随即响起掌声，打破原本哀戚的静默。这是教宗方济各的殡葬弥撒，由枢机团团长雷（Giovanni Battista Re）枢机主持。在石阶上共祭的枢机、主教和司铎约有980人，另外还有2百人负责送圣体，以及超过4千名司铎在广场上的前排区域共祭。祭台前放著贝尔格里奥教宗格外敬爱的《罗马人民救援之母像》。

这台弥撒以六种语言宣读信友祷词，分别是法语、阿拉伯语、葡萄牙语、波兰语、德语和中文。信众领圣体后，主祭再次将已故教宗的灵魂托付于天主，求主接纳教宗方济各进入诸位圣人光荣的共融中。

在最后告别礼中，教宗罗马教区代理主教雷纳（Baldo Reina）枢机诵念了罗马教会的祷词。接著，安提约基雅天主教希腊－梅尔基塔礼宗主教阿布斯（Youssef Absi）带领东方礼的神长们咏祷。

葬礼结束之际，主礼雷枢机向教宗的灵柩洒圣水并奉香。然后，抬棺人将教宗灵柩抬起，摆出在头高脚低的倾斜角度，仿佛教宗起身一样，现场旋即响起如雷的掌声。教宗灵柩途经之处，人人鼓掌致敬。

灵柩进入圣伯多禄大殿后，在华盖祭台前稍作停留，大殿的丧钟随之响起。钟声伴随著送葬的队伍，教宗灵柩经由祈祷门出大殿，他的白色敞篷座车已经在那里恭候。这一次，挂著梵蒂冈城国1号车牌（SCV1）的敞篷车，成了教宗的灵车。

教宗灵车从梵蒂冈城国的佩鲁吉诺门出发，经过罗马市中心前往圣母大殿。警车不只在前方开道，也在前后左右护驾。沿途民众热烈鼓掌，高呼他的名号「方济各」或「教宗万岁」。沿路的圣堂响起钟声，送教宗最后一程。教宗灵车缓慢前行，如同他平时在广场和大道上绕行一般。

当天预计有25万人来到圣伯多禄广场及其周围地区，现场参加了教宗方济各的殡葬弥撒。但还有更多人守在教宗灵车的必经之路，在路旁、在窗口、在阳台，等著教宗经过。

教宗灵车抵达圣母大殿时，这座圣殿的礼仪服务人员早已在就位等待了。灵柩下车后，抬棺人再次将灵柩摆出头高脚低的角度，接受民众致敬的掌声。

在祈祷的歌咏声中，教宗灵柩进入圣母大殿。他先停在保禄小堂外，由四名孩童手捧白色玫瑰进入，将鲜花献给教宗敬爱的罗马人民救援之母。向圣母问安后，教宗灵柩才前往他要长眠的墓穴，入土为安。

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