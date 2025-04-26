教宗方济各葬礼弥撒：枢机团团长雷枢机讲道全文

在教宗方济各的殡葬弥撒上，枢机团团长雷枢机回顾了教宗方济各的宗座牧职，他对贫困弱小者和边缘群体的关切。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于4月21日安息主怀后，殡葬弥撒于26日周六在圣伯多禄广场举行，由枢机团团长雷（Giovanni Battista Re）枢机主礼。雷枢机在讲道中向参礼者表示感谢，带领众人重温了教宗方济各的牧职及训导，邀请大家为教宗祈求永远的福乐，并呼求贝尔格里奥教宗从天上为众人转求，降福在尘世旅途中的子民。

以下是雷枢机在教宗方济各葬礼上的讲道全文：

在这雄伟壮观的圣伯多禄广场上，教宗方济各曾多次在此举行感恩圣事，并在这12年间主持了许多重大的会晤。我们怀著悲痛的心情，聚集在他的遗体旁祈祷，但信德的理念支持著我们，向我们保证，人的存在不会在坟墓内结束，而是在天父的家中过一种没有日落的幸福生活。

我以枢机团的名义问候、感谢在场的所有人。我以深厚的情感，向众多国家元首、政府首脑和来自众多国家的官方代表团致以崇高的敬意和衷心的感谢，感谢他们对离开我们的教宗所表达的爱戴、景仰和敬意。

在教宗方济各从尘世过渡到永生后，我们众人都看到了万众一心表达的爱戴与参与，这让我们知道他日理万机的教宗牧职是多么触动人的心智。

在我们眼目和心中留下教宗方济各最后的图像，正是上个主日，主复活的隆重庆典，他尽管健康极度不佳，仍愿意从圣伯多禄大殿的阳台上降福我们，然后愿意来到这个广场上，乘坐敞篷座车问候所有聚集在这里参加复活节弥撒的大量人群。

现在我们藉著祈祷，将敬爱的教宗的灵魂托付于天主，愿祂赐予他永远的幸福，进入祂无限慈爱的光明与光荣中。

《福音》的章节光照并引领我们，基督询问宗徒之长伯多禄的话语再次回荡：“伯多禄，你比他们更爱我吗？”伯多禄即刻且真诚地回答：“主，祢知道一切；祢知道我爱祢！”耶稣就将重大的使命交给他：“你牧放我的羊群。”这将是伯多禄及他的继承人持续不变的使命，一项爱的服务，跟随老师及吾主基督。

尽管教宗方济各极为脆弱和受苦，但他选择了走这条奉献的道路，直到他尘世生命的最后一天。他跟随他的上主、善牧的足迹，善牧爱祂的羊群，直到为他们舍弃自己的性命。教宗也以强有力且祥和的态度，亲近他的羊群，天主的教会。

当贝尔格里奥枢机于2013年3月13日在选举教宗会议上当选，继承教宗本笃十六世的牧职时，他已在耶稣会有多年的修会生活，尤其有布宜诺斯艾利斯总主教区21年牧职的丰富经验，先是辅理主教，然后是助理主教，随后担任总主教。

取名方济各的决定立即显示出，他愿意将之作为一项纲领的选择和用以履行他教宗牧职的风格，努力遵行亚西西的圣方济各精神。

教宗方济各一直保留了他的性格和牧灵指导的形式，并立即在教会的治理上留下了他强烈个性的印记，与个人和人群建立直接的接触，渴望接近众人，尤其关注处于困境的人，尤其为世界上的卑微者、被边缘化的人不惜花费自己的时间。他是一位深入人群的教宗，向所有人敞开心扉。他也关心社会新事物，以及圣神在教会内激发的一切。

他以其独特的词汇和富于图像和隐喻的言语，总是设法以福音的智慧启发当代的问题，在信仰的光照下提供答案，并鼓励人们以基督徒的身份来面对这些年的变化带来的挑战与矛盾，他喜欢称这些变化为 “时代的改变”。

他很直白，并且以一种非正式的方式对每个人说话，甚至是远离教会的人。

教宗方济各充满人性温暖，对当今的悲剧极有敏觉，实际分享了当今时代的焦虑、痛苦和希望，并能以安慰和鼓励的讯息，直接且即时地抵达人心。

他接纳和聆听的特恩，加上现今具有敏觉的行为方式，触动人心，努力唤醒道德与灵性的能量。

福传的首要性一直是他教宗牧职的指导方针，以明确的传教印记，传播福音的喜乐，这也是他第一道宗座劝谕《福音的喜乐》的标题。这喜乐在所有依靠天主的人的心中充满信赖和希望。

他使命的导线也是深信教会是所有人的家；是一个大门永远敞开的家。他曾多次把教会的形象比作“战地医院”，在一场战争后，那里有许多伤员；这个教会感到需要果断地关心世人的问题，以及使当代世界受蹂躏的巨大痛苦；这个教会能够超越任何信仰或处境，向每个人弯下腰，医治他的创伤。

他为帮助难民和流离失所者作出的举动和劝言不胜枚举。他在帮助穷人的行动中也坚持不懈。

极具意义的是，教宗方济各的首次出访，前往兰佩杜萨岛（Lampedusa）意义深远，这个岛屿是移民悲剧（紧急情况）的象征，数以千计的人淹死在海中。本著同样的思想，他与大公宗主教和雅典总主教一同前往莱斯沃斯岛（Lesbos）；他在墨西哥访问时，在墨西哥与美国边界举行弥撒圣祭，也是如此。

在他47次艰辛的使徒之旅中，2021年不顾当时的一切危险前往伊拉克的那一次，将以特殊的方式留名青史。那次艰辛的使徒访问是在伊拉克人民裂开的伤口上涂上香膏，他们因伊斯兰国（ISIS）的非人道行为而深受痛苦。这也是促进跨宗教对话的重要旅程，另一个重要维度，就是他的牧灵工作。 教宗在2024年对亚洲和大洋洲四国进行了使徒访问，到达“世界最边缘的边缘地区”。

教宗方济各总是将慈悲的福音置于中心位置，一再强调天主不厌其烦地宽恕：无论祈求宽恕者处于何种境况，祂总是宽恕，使他重归正道。

因此，他愿意开启慈悲特殊禧年，指出慈悲是“福音的核心”。

慈悲与福音的喜乐是教宗方济各的两个关键词。

与他所称的“丢弃文化”相反，他论述了相遇文化、团结互助的文化。兄弟情谊的主题以振奋人心的语调贯穿了他整个的教宗任期。他在《众位弟兄》通谕中，希望恢复世界上对手足之情的渴望，因为众人都是同一位天父的子女。他时常极力提醒，我们大家都属于同一个人类大家庭，没有人能独自获救。

2019年，在出访阿拉伯联合酋长国期间，教宗方济各签署了一份关于兄弟情谊的文件，《促进世界和平与共处》，重申共有的天主慈父。

他以《愿祢受赞颂》通谕向世界的男人和女人说话，唤起人们关注穷人，对共同家园具有的责任。

面对这些年来许多战争的猖獗、非人性的恐怖和无数的死亡及摧毁，教宗方济各不断高声呼求和平，吁请明知、诚实的谈判，以寻求可行的解决之道。他说，因为战争只导致人命死亡，摧毁房屋，摧毁医院和学校。他的一种说法是，战争总是让世界比以前更糟糕：对每个人而言，战争总是痛苦和惨败。

“建造桥梁而非高墙”是他多次重复的劝勉，作为伯多禄宗徒的继承人，为信仰服务总是与服事人的各层面相结合。

在精神上与全体基督信徒的相联中，我们众多人在此为教宗方济各祈祷，求天主将他接入祂无限的爱内。

教宗方济各常在演讲和私人会晤结束时说：“请不要忘记为我祈祷。”

现在，亲爱的教宗方济各，我们恳求你为我们祈祷，我们恳求你在天上降福教会、降福罗马、降福全世界，正如你上个主日在这座大殿的阳台上所行的那样，最后一次拥抱全体天主子民，也在精神上拥抱全人类，拥抱真心寻求真理、高举希望火炬的人类。

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