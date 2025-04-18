教宗方济各圣周四探访狱中服刑人

教宗方济各于圣周四下午探访罗马天皇后监狱（Regina Coeli），这标志著他再次回到这座具有历史意义的监狱。早在2018年，教宗就在此主持了圣周四的弥撒。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各以行动度过了圣周四，再次延续他担任牧职以来始终坚持的传统：走近那些身陷囹圄的人。尽管今年因健康原因未能亲自主持“主的晚餐”弥撒及濯足礼，教宗仍亲自问候服刑人，向他们表达慰藉与鼓励，并赠送每人一串玫瑰念珠和一本袖珍版福音书。

“我一直很喜欢在圣周四前来监狱，像耶稣那样为你们洗脚。”教宗对在场者说道，“今年我无法这么做，但我仍希望与你们同在。我为你们及你们的家人祈祷。”

约有70名来自不同年龄与国籍的服刑人在天皇后监狱的中央圆形大厅迎接教宗。这座监狱位于罗马特拉斯提弗列区（越台伯河区），是一处极具历史意义的建筑。教宗抵达时，现场爆发热烈掌声，狱中高层窗口的服刑人也高声呼喊：“自由！”、“为我们祈祷！”、“为巴勒斯坦祈祷！”、“我们与你同在！”——这些呼声在中庭回荡不绝。教宗以简朴姿态回应人群：举手致意、竖起大拇指，并从车上向他们说道：“请为我祈祷。”

关怀的言语与亲近的举动

教宗在监狱内停留了约三十分钟，亲切问候服刑人及狱方工作人员。许多服刑人颈上佩戴著木制念珠，有些人手中拿著祈祷手册或福音书。一位年轻人请求多拿一本福音书，好在出狱后送给妹妹。还有一些人跪下亲吻教宗的手，或俯身靠近，只为与教宗短暂接触。

其中一位名叫费尔迪南多（Ferdinando）的服刑人亲手交给教宗一张手写的纸条：“愿上主的光照耀我和我的家人。感谢教宗您的来临。”教宗驻足聆听，向他询问家人的近况，并向他保证为他们祈祷。

另一位名叫玛窦（Matteo）的年轻人，现年26岁，请求教宗在他的福音书上签名。他简短地向教宗分享了自己的经历，说自己是因在保护伴侣免受攻击时被捕入狱的。他声称当时的情况被误解了，导致了假证。

牧灵传统

教宗方济各将探访监狱作为圣周四牧灵活动的重要标志之一。这项传统始于他在布宜诺斯艾利斯担任总主教时，至今在罗马继续延续。今年，即便教宗身体健康状况不稳，前不久曾住院治疗，但他仍坚持前往天皇后监狱探访。

在监狱外接受记者简短采访时，教宗深情反思：“每次我走进这样的地方，我都会问自己：为什么是他们，而不是我？”当被问及他将如何度过复活节时，他平静地回答：“尽我所能。”

监狱司铎的省思

天皇后监狱的专职司铎维托里奥·特拉尼（Vittorio Trani）神父向梵蒂冈媒体表示，教宗的来访具有强烈的象征意义。他说：“这一举动传达出对一个充满困境的人群的关怀。监狱不仅影响著服刑人，也影响著在这里工作的人和承担管理责任的人。”他补充道，“教宗不愿让复活节在没有具体关怀行动的情况下匆匆而过。”

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