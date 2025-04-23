教宗方济各：死亡不是一切的结局，而是新开始

教宗方济各为米兰荣休总主教斯科拉枢机的新书作序，书名是《等待新开始，有关老年的省思》。本书将于24日周四在书店上架，本新闻网提前介绍教宗序言的摘要。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各今年2月7日为米兰荣休总主教斯科拉（Angelo Scola）枢机的新书撰写序言，书名是《等待新开始，有关老年的省思》。教宗在书序中谈论了老年的价值、面对老化的态度，以及死亡的意义。

教宗首先表示，斯科拉枢机自称「年迈」，对此他「有同感」。教宗写道：「我们不必害怕老年，不必害怕拥抱老化，因为生命就是生命，粉饰太平意味著背离事物的真理。」「年老」一词太常遭到负面解读，斯科拉枢机将尊严还给它，我们应当为此向他表示感谢。「这是因为谈论『年老』并不是说『要遗弃』，后者是沦丧的丢弃文化激发的念头。反之，谈年老的意思是说经验、睿智、智慧、分辨、深思熟虑、聆听、缓于判断。这些都是我们非常需要的价值！」

教宗表示：「的确，人都会变老，但这不是个问题：问题在于如何变老。如果善度这段时期，视之为恩宠，而非怨恨在心；在这段时期，我们的力气衰弱、疲倦日增、容貌不再青春，即使这样的时期会很漫长，但只要我们怀著感恩、感激之情予以接纳，那么老年也会成为生命真正结出硕果的年岁，如同罗马诺·瓜尔迪尼（Romano Guardini）教导我们的，而且老年会绽放出美善的光芒。」

此外，教宗也以作者斯科拉枢机的思路，谈论了痛苦的主题。教宗指出，「在老化、继而辞世的过程中，往往会出现痛苦，它们是信德与望德的珍贵宝石」。

论及书中有关痛苦的篇章，教宗表示，这些「不只是出于思考，更出自情感幅度，即基督徒的信仰情愫。这是因为基督信仰不单单是理解领会或道德抉择，更重要的是对基督怀抱情感、那位前来与我们相遇并决定称我们为朋友的基督」。

谈到与耶稣的最后相遇，教宗强调，「死亡不是一切的结局，却是某件事物的开端。它是新的开始，如同书名睿智点出的那样，因为一个付出爱的人早已在尘世的日常琐事里预尝到永生的滋味，永生的意义是展开某件永不止息的事。正是为了这个『新』的开始，我们要活出某个我们从未圆满活出的幅度，即：永恒」。

教宗最后对慈爱的天主表示感激，因为「祂在我们的每个年龄段都赐给我们生命和希望」。

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