教宗方济各的最后时刻宁静安详，为重返广场心存感激
（梵蒂冈新闻网）「谢谢你让我重返广场。」这是教宗方济各临终前向他的私人医疗助理斯特拉佩蒂（Massimiliano Strappetti）说的一句话。斯特拉佩蒂长年来始终守护著教宗，之前正是他建议教宗进行肠道手术，后来教宗于2022年任命他为私人医疗助理。教宗这次在罗马杰梅利综合医院住院38天，斯特拉佩蒂全程随侍在侧；他出院后回家疗养，这位医疗助理仍是24小时全天候守在教宗身旁。复活主日，教宗降福罗马城和全世界时，斯特拉佩蒂就在他身后。而且他前一天亲自到圣伯多禄大殿勘查路线，以便于教宗顺利前往大殿中央阳台。
近距离问候群众
复活主日当天，前来圣伯多禄广场参加大礼弥撒的信众从3.5万人增加为5万人。教宗在大殿中央阳台露面后，渴望最后一次乘坐敞篷座车在广场上绕行，给众人一个惊喜。这举动意义深远，但教宗起初有些胆怯，他问斯特拉佩蒂说：「你相信我做得到吗？」斯特拉佩蒂安抚了教宗。紧接著，教宗近距离问候群众，尤其是孩童：这是他从杰梅利医院出院后的第一次、也是他人生的最后一次绕场问候。
他身体疲倦却心满意足。教宗向他的私人助理表示感谢，说：「谢谢你让我重返广场。」这句话展现出教宗方济各多么需要回到人们中间。
最后时刻
随后，教宗当天下午休息，平静地用了晚餐。隔天大约凌晨5点半，教宗开始出现身体不适的警讯，守护他的人采取了紧急措施。一个多小时后，教宗伸手向斯特拉佩蒂道别，他躺在圣玛尔大之家卧房的床上，陷入昏迷状态。最后时刻守在他身旁的人讲述说，他没有受苦，一切发生得很快。
他安详地离去，几乎是突然发生的。他在复活节隔天、在降福了罗马城和全世界的第二天、在期盼已久终于再次拥抱子民之后，回到了天父那里。
链接网址： www.vaticannews.cn
订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html