教宗方济各的最后时刻宁静安详，为重返广场心存感激

教宗方济各的私人医疗助理斯特拉佩蒂鼓励他在复活主日最后一次乘坐敞篷座车绕场问候信众，为此教宗临终前向他表示感谢：「谢谢你让我重返广场。」教宗当天下午休息，平静地用晚餐，隔天凌晨身体不适、昏迷、辞世。

（梵蒂冈新闻网）「谢谢你让我重返广场。」这是教宗方济各临终前向他的私人医疗助理斯特拉佩蒂（Massimiliano Strappetti）说的一句话。斯特拉佩蒂长年来始终守护著教宗，之前正是他建议教宗进行肠道手术，后来教宗于2022年任命他为私人医疗助理。教宗这次在罗马杰梅利综合医院住院38天，斯特拉佩蒂全程随侍在侧；他出院后回家疗养，这位医疗助理仍是24小时全天候守在教宗身旁。复活主日，教宗降福罗马城和全世界时，斯特拉佩蒂就在他身后。而且他前一天亲自到圣伯多禄大殿勘查路线，以便于教宗顺利前往大殿中央阳台。

近距离问候群众

复活主日当天，前来圣伯多禄广场参加大礼弥撒的信众从3.5万人增加为5万人。教宗在大殿中央阳台露面后，渴望最后一次乘坐敞篷座车在广场上绕行，给众人一个惊喜。这举动意义深远，但教宗起初有些胆怯，他问斯特拉佩蒂说：「你相信我做得到吗？」斯特拉佩蒂安抚了教宗。紧接著，教宗近距离问候群众，尤其是孩童：这是他从杰梅利医院出院后的第一次、也是他人生的最后一次绕场问候。

他身体疲倦却心满意足。教宗向他的私人助理表示感谢，说：「谢谢你让我重返广场。」这句话展现出教宗方济各多么需要回到人们中间。

最后时刻

随后，教宗当天下午休息，平静地用了晚餐。隔天大约凌晨5点半，教宗开始出现身体不适的警讯，守护他的人采取了紧急措施。一个多小时后，教宗伸手向斯特拉佩蒂道别，他躺在圣玛尔大之家卧房的床上，陷入昏迷状态。最后时刻守在他身旁的人讲述说，他没有受苦，一切发生得很快。

他安详地离去，几乎是突然发生的。他在复活节隔天、在降福了罗马城和全世界的第二天、在期盼已久终于再次拥抱子民之后，回到了天父那里。

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