教宗祝圣圣油弥撒讲道：请为司铎的喜乐祈祷

教宗在圣周四祝圣圣油弥撒的讲道中敦促众人为司铎的喜乐祈祷。圣座财产管理局荣休主席卡尔卡尼奥代表教宗主持这台弥撒，宣读教宗的这篇讲道稿。

（梵蒂冈新闻网）「对于我们司铎来说，禧年是一个特别召叫，敦促我们在皈依的旅途上有新的开始」。教宗方济各在圣周四祝圣圣油弥撒的讲道稿中如此表示。4月17日上午9点半，圣座财产管理局荣休主席卡尔卡尼奥（Domenico Calcagno）枢机受教宗的委托，在圣伯多禄大殿主持这台感恩祭，宣读圣父教宗为此准备的讲道稿。当天上午约有4300人参礼，其中司铎共有1800位。

司铎重发誓愿

教宗在讲道中表示，「我们司铎有自己的历史」，在圣周四重发司铎圣愿。唯有接受主耶稣的教导，「我们司铎的职务才会成为希望的职务，因为天主在我们每个人的经历中开启禧年：恩宠的时机与绿洲」。

教宗表示，对司铎来说，禧年是重新开始的重要时刻。作为希望的朝圣者，我们蒙召「摒弃圣职人员至上的心态，成为希望的宣讲者」。

热爱子民的牧人「不会不惜一切代价地寻求认同和赞同」。「爱的忠诚改变人心」。我们即将重温耶稣的受难、圣死与复活，这些是不断维系教会生命力的沃土，也支持教会内的司铎职务。

首先以天主圣言为家

教宗指出，每一位司铎都与天主圣言维持长久的关系。「唯有首先以天主圣言为家，我们才能以之为他人服务」。

在天主圣言当中，我们每个人都有格外喜爱的篇章，「这是美好且重要的事！我们也要帮助他人找到感动他们生命的那篇章。比方说：要结婚的新人为自己婚礼选择读经；或者亡者家属要将已亡的挚爱托付于天主慈悲，为此寻找几段经文」。

更美妙的是，通常每位司铎在其旅程之初，都有关于圣召的一页。「只要我们珍惜它，不让我们的爱冷却掉，那么每当我们读这一页时，天主依然在召叫我们。」

天主的工程

教宗提醒众位司铎，在司铎的服务中，天主圣神始终是悄不作声的主角。「当我们说的话在生活中落到实处时」，子民就会感受到祂的「气息」。

教宗敦促司铎们「永远不要灰心丧志，因为一切都是天主的化工」。怀著这份信念，教宗鼓励司铎们「相信天主不会藉著我犯下错误！天主绝不犯错」。

「我们千万不要忘记自己晋铎时的那句话：『愿天主在你身上，完成祂已展开的化工。』」因此，圣父教宗强调，这是「天主的工程，不是我们的」。天主使我们睁开眼睛，放下肩头的重担。

教宗最后邀请全体信众以希望的子民的身份，今天为司铎的喜乐祈祷。

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