教宗要理讲授：我们是否偏离正路？慈爱的天父在等我们

教宗方济各为周三公开接见活动发表要理讲授的稿件，谈论荡子回头的比喻。他向信众保证，无论我们偏离正路有多远，慈爱的天父都会张开双臂等待我们回家。

（梵蒂冈新闻网）「我们可以怀抱希望，因为我们知道天父在等待我们。」教宗方济各为原订于4月16日举行的周三公开接见活动发表要理讲授稿件，强调了这一重点。由于教宗正在养病的缘故，例行的周三公开接见活动暂时取消，要理讲授的稿件交由圣座新闻室公布。

荡子回头的比喻

教宗继续以耶稣基督我们的希望为主题的系列要理讲授，4月16日开始探讨耶稣讲的比喻，首先论及大家耳熟能详的荡子回头的比喻（参阅：路十五31-32）。教宗强调，福音提供了希望的讯息，「因为它告诉我们，无论我们是如何迷失方向，或是在哪里迷了路，天主都永远会来寻找我们」。

「也许我们像一头闲晃吃草的羊那样走偏了路，或者因为疲倦而掉队」，但无论如何，上主都会来寻找我们（参阅：路十五4-7）。

教宗指出，当我们犯错时，这经验常会「让我们心中浮现一种扭曲的信念，也就是我们在一段关系中只能为奴为仆，仿佛我们必须赎罪，或者真爱并不存在」。

真爱是什么

教宗表示，「唯有那真正爱我们的，才能使我们摆脱这错误的爱的观念。我们在与天主的关系中，恰好体验到这点」。

此外，教宗也指出，我们从这个比喻中的长子身上看到，即使他始终留在家里、待在父亲身边，但他心里却与父亲保持距离。

为我们留门

教宗解释道，这个长子「或许也想要离开，但由于胆怯或者不得不，而留了下来，留在那关系里。然而，当你心有不甘时，就会心生愤怒，而这愤怒早晚会爆发出来。矛盾的是，恰恰是这个长子最后可能会进不了家门，因为他没办法与父亲同乐」。

尽管如此，圣父教宗提醒道，他的父亲还是出来见他，既不责备也不教训。父亲「只是想让他感受到被爱」，所以「邀请他进来并给他留了门」。

「那扇门也始终为我们敞开」。教宗向我们如此保证，并且说：「这正是我们希望的缘由：我们可以怀抱希望，因为我们知道天父在等待我们，祂从远方注视著我们，始终为我们留一扇敞开的门。」

教宗最后鼓励所有信徒反省：「在这美好的故事中，我们处于什么位置？让我们祈求天父赐予恩宠，好能也找到回家的路。」

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