（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于4月21日早晨突然离世。圣座传播部编辑主任托尔涅利（Andrea Tornielli）撰文，特别提到教宗方济各给我们留下的一项宝贵遗产，即宣扬天主的慈悲。他首先引用教宗关于慈悲的一段教导，“天主的慈悲使我们获释放，度幸福生活。我们蒙慈悲，而不可没有慈悲：慈悲是呼吸的空气。我们需要宽恕，因为我们需要被宽恕”。

托尔涅利写道，教宗方济各最后一次于复活节当天在圣伯多禄大殿的中央阳台上降福了罗马城和全世界、最后一次在人群中出现，降福和问候他们。之后，教宗于隔天21日早晨突然地离开了我们。

教会历史上的首位阿根廷籍教宗谈论过许多主题，尤其是关注穷人、兄弟情谊、照料共同家园、果断和无条件地反对战争。然而，他的讯息的核心，也是最突出的，自然是号召我们回应福音所倡导的慈悲。教宗不断提醒我们天主对需要帮助的人的亲近和温柔。他说，慈悲有如“呼吸的空气”，是我们最需要的，没有慈悲我们就无法生活。

贝尔格里奥教宗的整个牧职都体现了慈悲的讯息，而这讯息正是基督信仰的核心。2013年3月17日，教宗方济各在第一次诵念三钟经活动的讲话中，就谈到慈悲的中心地位，并回忆了他担任布宜诺斯艾利斯的辅理主教时的一个插曲，一位来办告解的年长妇人对他说：“上主宽恕一切......如果上主不宽恕一切，世界就不会存在。”

这位“从世界尽头”到来的教宗并没有改变两千年来的基督信仰传统的教导，但他以崭新的方式将慈悲重新放在他训导的中心，改变了许多人对教会的看法。他见证了一个教会的慈母面容，这个教会向受伤害的人，尤其是因罪而受伤的人鞠躬。教会向罪人迈出第一步，就如耶稣在耶利哥的所行，来到被人憎恨的匝凯家中作客，没有向他提任何要求，也没有先决条件。

两千年前，当许多人看见耶稣进入这个耶利哥的税吏的家，都感到反感。这些年来，这位阿根廷籍教宗对各类人，尤其是“不像样”的人和罪人表达接纳和关怀的举动，也引来许多人的反感。教宗方济各在梵蒂冈圣亚纳堂举行的第一次公开弥撒的讲道中说，“我们当中有多少人或许应受审判！这当是公正的。但是天主宽恕了我们！如何宽恕？藉著并不消除罪的慈悲，只有天主的宽恕才能消除罪，而慈悲则更进了一步”。

这位伯多禄的第266任继承人在他的教宗牧职中，展现了一个亲民教会的面容，能够见证温柔与怜悯，接纳和拥抱所有的人，甚至不惜冒险，也不担心“正统观念”人的反应。这个教会不依赖人的能力，不依赖有影响力的人的地位，也不推行宗教行销的策略，而是实施透明化，让人认出创立教会的那一位的慈悲面容。

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