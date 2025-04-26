教宗方济各随葬文件：希望的朝圣者，旅途的向导与友伴

在教宗方济各灵柩的封棺仪式中，存放了一份概述他宗座牧职的公证书。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各灵柩的封棺仪式于殡葬弥撒前夕、4月25日晚间举行。封棺时，一份概述他宗座牧职的文件放入了他的棺木里。

这份文件开门见山强调，贝尔格里奥教宗是「与我们同在的希望的朝圣者」。在我们蒙召前往天乡的旅途中，他是「向导和友伴」。2025圣年4月21日清晨7点35分，当逾越奥迹之光照亮复活节八日庆期第二天时，敬爱的教会牧者方济各结束尘世之旅，回归天父家。整个基督徒团体，尤其是穷人，都缅怀「他勇敢做出的服务，以及他对福音及教会新娘的忠信」，并「为这份恩典而赞美天主」。

「教宗方济各是第266任教宗」，2013年3月13日当选为伯多禄继承人。贝尔格里奥教宗于1936年12月17日出生在布宜诺斯艾利斯的一个意大利皮埃蒙特移民家庭，父亲是铁路局会计，母亲是家庭妇女，养育五名子女。

贝尔格里奥取得化学技术领域的毕业证明后，选择了司铎之路，最初加入教区修院，后来从1958年3月11日起在耶稣会做初学。他在智利研习人文学科，1963年回到阿根廷，获得哲学学位。他曾在学校教授文学和心理学，1969年12月13日晋铎，1973年4月22日在耶稣会发永愿。他担任过初学导师、神学院教授和耶稣会省会长等职务。

1986年起，贝尔格里奥在德国度过几年时光，以完成博士论文。他再次回到阿根廷时，成为夸拉奇诺（Antonio Quarracino）枢机的左膀右臂。1992年5月20日，若望保禄二世教宗任命他为布宜诺斯艾利斯辅理主教。贝尔格里奥选择的主教格言是「因仁爱而被拣选」，并在他的牧徽放上耶稣会的符号（IHS）。1997年6月3日，他被提升为布宜诺斯艾利斯的助理总主教，并在夸拉奇诺枢机蒙主恩召后继承他的职务，1998年2月28日成为布宜诺斯艾利斯总主教、阿根廷首席主教、定居于该国的东方礼信徒的教长，以及当地天主教大学的校监。2001年2月21日，若望保禄二世教宗在枢密会议中擢升他为枢机。

公证书指出，贝尔格里奥是个「简朴的牧者」，在布宜诺斯艾利斯总教区「广受爱戴」。他搭乘地铁和公车走访布宜诺斯艾利斯的大街小巷，住在公寓里，自己做晚饭，因为他觉得自己是「平民百姓的一员」。

本笃十六世引退后，贝尔格里奥于2013年3月13日当选教宗，以方济各为名号，因为他要效法亚西西圣方济各的芳表，愿意尤其心怀世界上的穷人。他首次在圣伯多禄大殿中央阳台露面时，表示「现在我们主教和子民一起展开这段旅程」。这是「罗马教会的旅程，我们彼此友爱、相亲相爱、互相信任的旅程」。随后，他低头说：「我请你们祈求上主，求祂降福我：子民为其主教恳求祝福的祈祷。」3月19日，大圣若瑟瞻礼，他的伯多禄牧职正式展开。

教宗方济各始终关心弱小者和被社会遗弃的人。他一当选就选择以圣玛尔大之家为寓所，「因为他无法不跟人接触」。从他的宗座牧职之初，他每年圣周四都会在梵蒂冈外主持主的晚餐弥撒，前往监狱、残疾人收容中心或戒毒中心。「他叮嘱司铎要随时准备好施行慈悲圣事，要有勇气走出圣堂的祭衣室去寻找迷失的羊群，打开圣堂的门来接纳那些渴望遇见天父面容的人」。

公证书提到，教宗方济各「不知疲倦地促进与穆斯林和其他宗教代表的对话」，时常邀请他们参加祈祷会，签署多份联合宣言来增进不同信仰之间的和谐。例如：2019年2月4日在阿布扎比与逊尼派领袖塔伊布（al-Tayyeb）签署的有关人类手足情谊的文件。「他对弱小、老人和小孩的爱，催促他建立世界穷人日、世界祖父母日和世界儿童节。他也钦定了天主圣言主日」。

此外，相较于他的几位前任，教宗方济各进一步扩大了枢机团，召开10次枢密会议，擢升163位枢机，其中133位有选举教宗的资格。他们来自73个国家，其中23个国家首次迎来一位本地枢机。

教宗方济各召开了五届世界主教会议，三次是常规会议，主题分别是家庭、青年和同道偕行。另外有一次非常会议也是以家庭为主题，一次特别会议聚焦于美洲亚马逊地区。

公证书强调，教宗方济各多次发声捍卫无辜者。新冠肺炎疫情爆发之初，2020年3月27日晚上，他独自在圣伯多禄广场祈祷。在牧职的最后几年，他为和平发出了无数次的呼吁，催促遏止正在多个国家进行的「零星的第三次世界大战」，尤其为乌克兰、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩和缅甸呼求和平。

公证书提到：「继2021年7月4日在罗马杰梅利综合医院动手术住院10天后，教宗方济各2025年2月14日再次住进同一间医院，由于双侧肺炎的缘故，这次住院长达38天。他回到梵蒂冈后，在圣玛尔大之家度过了人生的最后几周，尽管他尚未痊愈，但他仍以同样的热忱致力于伯多禄牧职，直到最后一刻为止。2025年4月20日，复活节当天，他最后一次在圣伯多禄大殿中央阳台露面，隆重降福了罗马城和全世界。」

教宗方济各的训导极为丰富。他以朴实谦逊的风格作见证，其基础是向传教使命开放的态度、使徒工作的勇气和慈悲。他在《福音的喜乐》宗座劝谕（2013年11月24日）中提出他的使徒工作愿景。他颁布了四道通谕，即：关于信仰议题的《信德之光》通谕（2013年6月29日）、涉及生态问题的《愿祢受赞颂》通谕（2015年5月24日）、关于人类手足情谊的《众位弟兄》通谕（2020年10月3日），以及论敬礼耶稣至圣圣心的《祂爱了我们》通谕（2024年10月24日）。

另外，他还发表了七道宗座劝谕、39道宗座宪章和宪令、数不尽的宗座牧函、两道圣年诏书、周三公开接见的要理讲授，以及在世界各地的讲话。他创建了圣座传播秘书处，圣座经济秘书处，圣座平信徒、家庭和生命部，以及圣座促进人类整体发展部。他颁布了《你们去宣讲福音》宗座宪章（2022年3月19日），对圣座部会进行改革。他修订了关于宣布婚姻无效案件的教会法程序，并且为了预防和打击圣职人员侵犯未成年人或脆弱者，而制定了更严格的法律。

公证书最后总结道：「在人性、圣善生活和对众人的慈父心肠方面，方济各为所有人留下了叹为观止的见证。」

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