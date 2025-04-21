各国总统、总理、君王寄唁电，全世界为教宗致哀

教宗方济各的辞世留下了「极大的空虚」。意大利总统马塔雷拉在唁电中如此写道。这是全球领导人共同的感受：从最近来访的英国国王查尔斯和美国副总统万斯，到冲突中的各方，如俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基，以及以色列总统赫尔佐格和巴勒斯坦总统阿巴斯，他们都为此寄发了唁电。

（梵蒂冈新闻网）继教宗方济各于4月21日清晨7点35分回归天父的家后，哀悼的讯息从世界各地纷纷寄来，虔心的祈祷和爱的见证跨越边界与信仰。国际政治界也齐声表达对贝尔格里奥教宗的缅怀。

意大利与英国的哀悼

意大利共和国总统马塔雷拉（Sergio Mattarella）的唁电在总统府网站上公布。马塔雷拉总统表示，教宗方济各对他而言「始终是个参照点」，得知教宗蒙主恩召的消息，他「感到极大的空虚」。

意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）女士写道：「我有幸得到他的友谊、建言和指教，即使是在磨难和痛苦时刻，这一切也从未减少。」

暂时领导英国圣公会的约克总主教科特雷尔（Stephen Cottrell）发表公告，重温他与教宗方济各2023年举行的会晤，以及教宗当时对他说的话：「让我们并肩同行、携手努力、同声祈祷。」科特雷尔总主教称，这句话概述了教宗方济各的整个牧职。

英国国王查尔斯（Charles）和王后卡蜜拉（Camilla）两周前才来梵蒂冈，私下拜访了教宗方济各。他们在白金汉宫公布的一份讯息中向教宗方济各致敬，缅怀他的「怜悯之心」和推进大公运动的努力。

欧洲政要向教宗方济各致敬

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在X平台指出，「教宗方济各的遗产将继续引领我们众人迈向一个更公正、更和谐、更有同情心的世界」，但愿信众「能从这个信念中找到安慰」。

法兰西共和国总统马克龙（Emmanuel Macron）在社交平台上表示，「从布宜诺斯艾利斯到罗马，教宗方济各期许教会将喜乐和希望带给穷人当中最贫困的人。但愿在他身后，这份希望仍能不断涌现」。

德国总理默茨（Friedrich Merz）写道：「教宗方济各孜孜不倦地造福社会中的最弱小者、促进正义与修和，人们将因此怀念他。」

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）在讯息中表示，教宗「通过祈祷和促进团结来给予希望、减轻苦难。他为乌克兰的和平祈祷，为乌克兰人民祈祷。我们现在与天主教徒和所有在教宗方济各身上寻找灵性支持的基督徒，一同哭泣」。

俄罗斯总统普京不仅寄发唁电给梵蒂冈，也在克林姆林宫的网站上公布。普京缅怀教宗说，他是个「非凡的人」，「正义与人类的伟大捍卫者」，他「促进罗马天主教会和俄罗斯东正教会的对话」。他「在教宗牧职期间积极推动俄罗斯与圣座之间有建设性的互动」。

欧洲以外的追思

教宗方济各与世长辞后，美国白宫的X平台帐户发布了几张教宗方济各、总统特朗普（Donald Trump）和副总统万斯（JD Vance）的照片，并写道：「愿教宗方济各安息。」前一天、复活节正日上午才与教宗会晤的万斯副总统还另外发布贴文，说：「愿天主降福他和所有爱他的人。」

阿根廷总统米莱（Javier Milei）在社交平台上表示，「尽管存在著今天似乎已经微乎其微的差异」，能够认识「和善又睿智」的教宗是「真正的荣幸」。

印度总统莫迪（Narendra Modi）也在社交平台上回忆他与教宗的会面，以及教宗「致力于包容及全面发展的努力。教宗方济各对印度人民的关爱将永远长存」。

澳大利亚阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）则是发表电视讲话，宣布22日周二政府机构降半旗，以示对已故教宗的尊重。「对澳大利亚天主教徒而言，他是广受爱戴的典范和慈爱的父亲。」

中东的讯息

以色列总统赫尔佐格（Isaac Herzog）向基督徒，尤其是向圣地的基督徒团体表达了哀悼之情。他在其X平台帐户上称，教宗方济各是「信仰深厚」的人，有著「无穷尽的热情」，「他一生致力于安慰穷人，在动荡的世界呼求和平」。

巴勒斯坦总统阿巴斯（Mahmoud Abbas）则在寄给梵蒂冈的唁电中称，教宗方济各是「宽容、爱与手足情谊的榜样」，他是「和平与正义的真朋友」。

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