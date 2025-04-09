教宗在养病期休息与工作，会见帕罗林枢机

教宗方济各出院后在圣玛尔大之家养病已超过两周，圣座新闻室提供了关于他健康状况的最新消息：感染依然存在，但程度稍有减轻。教宗精神状态良好，继续药物治疗和物理治疗，处理公务，并且与圣座各部会互通电话和文件。7日他接见了圣座国务卿。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各从罗马杰梅利综合医院出院以来，在他的寓所圣玛尔大之家调养身体已经超过两周。4月6日主日、禧年病患庆典当天，他出人意料地现身于圣伯多禄广场，除此之外的时间，他都稀疏平常地养病，而且精神状态始终保持良好。圣座新闻室4月8日就教宗的健康状况向记者们提供了最新消息。

教宗每天早晨都在圣玛尔大之家二楼的小圣堂共祭弥撒。他休息、祈祷，有时通电话，例如打视频电话给加沙堂区，并且与圣座各部会互通电话和文件，处理公务。

此外，教宗也逐渐恢复一些会晤活动：7日教宗在圣玛尔大之家接见了圣座国务卿帕罗林枢机。圣座新闻室指出，这是教宗出院后的唯一一项会晤活动。

轻微好转

谈到教宗的健康状况，圣座新闻室表示，他的情况保持稳定，从运动、呼吸和声音的方面来看略有好转。从他于6日主日亲临圣伯多禄广场的状态，可以看出这一点。肺部的感染则「依然存在」，但程度「稍有减轻」。

教宗持续在保护下安度康复期，「没有间断」。他「始终在医生叮嘱的范围内活动」，就连他前几天亲赴圣伯多禄广场，也是在医生建议范围内的行动，但这当然是出于「教宗的心愿」，他渴望「参与这个关怀朝圣病患的时刻」。

氧气供应和各项治疗

在这些微小进步的框架下，教宗每天吸取氧气：他现在只有在夜间和「有需要」的时候接受高流量氧气治疗，从临床检查的角度来看，他的病况也维持稳定。本周没有任何有关教宗的化验分析或X光透视检测报告的消息。与此同时，教宗继续接受药物治疗，并进行运动和呼吸方面的物理治疗。

继续工作

圣座新闻室再次强调，教宗也继续处理公务。他与「圣座各部会保持联系，接收文件，而且他最近几天逐渐恢复一些会晤活动」。然而，他短时间内不会恢复公开的会晤：9日的周三公开接见活动不会举行，但是会按照前几周的做法发表要理讲授的稿件。

复活节礼仪尚未敲定

复活节即将来临，但至今还没有关于圣周礼仪或教宗是否出席逾越节三日庆典的指示：之后将会随时视情况进行评估。无论如何，接下来几天可能会公布一些细节。

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