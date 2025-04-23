教宗方济各遗体从圣玛尔大之家迁至圣伯多禄大殿

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各的遗体于4月23日早晨从他生前的寓所圣玛尔大之家迁移至圣伯多禄大殿。在周六殡葬弥撒前，人们可前往大殿瞻仰教宗的遗容。

灵柩迁移仪式由罗马圣教会总司库法雷尔（Kevin Farrell）枢机主持。他先在圣玛尔大之家小堂带领众人祈祷，然后与枢机、宗主教和教宗礼仪长拉韦利（Diego Ravelli）总主教一起游行至圣伯多禄大殿。教宗抬棺人扛起方济各的灵柩，途经祭衣室路、罗马初期殉道者广场，然后穿过圣伯多禄大殿钟塔下的拱门进入圣伯多禄广场。教宗的灵柩经过时，广场上的两万名信众响起如雷的掌声，向已故的教宗致敬。游行队伍进入大殿，停在华盖祭台前，将教宗的灵柩放置在祭台前方的地面上。

4月23日上午11点起，信众可前往大殿向教宗表达敬意，当天圣伯多禄大殿将开放至午夜12点。隔天24日周四，大殿的开放时间预计是从早晨7点至午夜12点。25日周五，也就是葬礼的前一天，大殿将于早晨7点开门至傍晚7点为止。

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