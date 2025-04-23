教宗方济各灵柩将于4月25日举行封棺仪式

罗马圣教会总司库法雷尔枢机将于4月25日晚上8点在圣伯多禄大殿为教宗方济各的灵柩主持封棺仪式。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各灵柩的封棺仪式将于4月25日周五晚上8点在圣伯多禄大殿举行。他的遗体已于23日上午迁移至大殿，供人瞻仰遗容。根据《教宗殡葬礼仪规程》（66号至81号），封棺仪式将由罗马圣教会总司库法雷尔（Kevin Joseph Farrell）枢机主持。

教宗礼仪处指出，参礼者包括：枢机团团长雷（Giovanni Battista Re）枢机、司铎级枢机马洪尼（Roger Michael Mahony）、执事级枢机首席枢机曼贝蒂（Dominique Mamberti）枢机，以及梵蒂冈圣伯多禄大殿总铎甘贝蒂（Mauro Gambetti）枢机。

其他参礼者是圣座国务院前任国务卿帕罗林（Pietro Parolin）枢机、教宗罗马教区代理主教雷纳（Baldassare Reina）枢机，以及教宗赈济所所长克拉耶夫斯基（Konrad Krajewski）枢机。此外，还有圣座副国务卿佩纳（Edgar Peña Parra）总主教、罗马圣教会副总司库蒙塔纳里（Ilson de Jesus Montanari）总主教、教宗府副总管萨皮恩扎（Leonardo Sapienza）蒙席、圣伯多禄大殿参议会咏祷司铎、该大殿听告解司铎、圣父教宗的秘书，以及教宗礼仪长拉韦利（Diego Ravelli）总主教准许的其他人员。所有参礼者将于当天晚上7点半在圣伯多禄大殿华盖祭台前集合。

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