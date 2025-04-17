教宗与犹太经师互致贺函：同一天庆祝复活节和逾越节

天主教会和犹太教今年在同一天各自庆祝耶稣复活节和犹太人的逾越节，教宗方济各与罗马犹太团体经师长迪塞尼互祝贺函。

(梵蒂冈新闻网)罗马犹太人团体表示，在犹太人逾越节来临前，教宗方济各向罗马犹太团体经师长迪塞尼（Riccardo Di Segni）寄发贺函，表达兄弟般的亲切祝愿。经师长迪塞尼也向教宗表达祝贺，并祝愿教宗身体健康。

教宗在贺函中写道：“犹太历5785年的逾越节即将来临，我谨向您及亲爱的罗马犹太团体致以最亲切和兄弟般的问候。这个节日让我们牢记全能的上主将祂厚爱的子民从奴役中解救出来，并引领他们走向应许之地。愿永恒仁慈的上主今天也与你们同在，以祂丰沛的降福陪伴你们的团体，以祂无限的美善永远护佑你们。我请你们继续为我祈祷，同时，我保证为你们祈祷：愿至高者使我们的友谊日益增进。”

犹太经师长迪塞尼对教宗表示感谢，并祝愿教宗早日康复。经师长写道：“在我们同时庆祝逾越之际，我愿意特别表达对您的祝福，祝您的健康不断好转。愿上主保佑我们的团体，加强我们的友谊，即使我们正经历困难的时期。”

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