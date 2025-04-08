克拉耶夫斯基枢机将教宗捐赠的四辆救护车送往乌克兰

在教宗的指示下，克拉耶夫斯基枢机再次前往乌克兰，在几位乌克兰司机的帮助下，将配置医疗设备的四辆救护车送到乌克兰。这些救护车将送往战区。

（梵蒂冈新闻网）在复活节来临之际，教宗方济各向乌克兰捐赠了四辆救护车，通过具体行动继续向受苦的人们表达关怀之情。

这四辆带有梵蒂冈城国徽章的救护车配置了挽救人命所需的医疗设备，救护车将被送往战区。教宗赈济所所长克拉耶夫斯基枢机在来自乌克兰的三位司机的协助下，将救护车送到乌克兰。这三位司机是天主教拉丁礼哈尔科夫-扎波罗热教区辅理主教、战前在梅利托波尔服务的一位司铎，以及哈尔科夫-扎波罗热教区希望明爱会主任司铎。克拉耶夫斯基枢机也将与受冲突影响的人们在一起，与他们一同祈祷，并向他们表达罗马主教的关怀。

这是克拉耶夫斯基枢机第十次前往乌克兰，这次的使命是在希望的禧年中展开。教宗赈济所的一份公告中写说，教宗在圣年诏书《望德不叫人蒙羞》中写道，“希望的首要标记，就是为再次陷入战争悲剧的世界实现和平。和平的渴望挑战著我们所有的人，也要求我们采取具体的措施”。禧年的希望之锚稳稳地固定在基督内，捐赠四辆救护车成了如此希望的标记。

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