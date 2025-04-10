英国国王查尔斯伉俪在结婚周年纪念之际拜访教宗方济各

教宗方济各在圣玛尔大之家私下接见了英国国王查尔斯三世和王后卡蜜拉，对他们的结婚周年纪念表达由衷祝贺。

（梵蒂冈新闻网）适逢英国国王查尔斯与王后卡蜜拉结婚廿周年纪念，以及国王的父亲爱丁堡公爵菲利普亲王逝世四周年，查尔斯国王与卡蜜拉王后在这个对他们家族意义深远的时刻来到罗马，4月9日周三下午私下拜会了教宗方济各。这次会面发生在梵蒂冈圣玛尔大之家，教宗从罗马杰梅利综合医院出院后在他的寓所静心养病超过两周，最近恢复了一些会晤活动。

圣座新闻室9日周三傍晚表示：「教宗方济各今天下午私下会见了查尔斯国王和卡蜜拉王后。适逢他们的结婚周年纪念，教宗在会晤中向他们表达由衷祝贺，并与国王互祝早日康复。」

教宗的祝福涉及国王的身体状况。此前，查尔斯国王于今年3月底因癌症治疗的副作用而住院。他在一年前被诊断出罹患癌症。

今年3月初，在教宗住院治疗双侧肺炎期间，白金汉宫宣布国王将与教宗举行正式会晤。当时，白金汉宫解释，国王与王后在访问意大利期间，会首先在梵蒂冈与教宗一起庆祝禧年。

随后，3月24日的公告宣布，由于教宗需要养病的缘故，国王查尔斯与王后卡蜜拉不会与教宗见面。「国王与王后为教宗的恢复期献上诚挚的祝福，并期待他一康复就能探访他」。

英国国王和王后4月9日周三下午在接见活动中亲自向教宗表达了他们诚挚的祝福。

在为期三天的罗马之旅中，英国国王与王后会见了意大利总统马塔雷拉、意大利总理梅洛尼。周三，查尔斯也成了首位在意大利国会向议员们发言的英国国王。

众所周知，查尔斯三世不仅是国家的君王，也是圣公会的最高领袖。

2019年，在纽曼枢机封圣大典前夕，当时还是威尔士亲王的查尔斯撰写了一篇文章，发表在《罗马观察报》上。他表示，这封圣大典「不仅在英国是个欢庆的理由，而且不单单为天主教徒而言是如此，对于所有重视那些启发了纽曼枢机的价值观的人来说」，这都是一件值得庆祝的事。

查尔斯亲王2019年10月13日亲自出席了在梵蒂冈举行的封圣大典，并在典礼结束之际问候教宗方济各。

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