教宗要理讲授：即使感到无力改变，也不要失去希望

教宗方济各在圣玛尔大之家养病之际，发表了为4月2日周三公开接见活动准备的要理讲授稿件。谈到税吏匝凯，教宗敦促信众即使感到无力改变，也绝对不要失去希望。

（梵蒂冈新闻网）正当教宗方济各在梵蒂冈圣玛尔大之家静心养病之际，圣座新闻室4月2日公布了教宗为原订于当天举行的周三公开接见活动所准备的要理讲授稿件。教宗省思了《路加福音》中耶稣与税吏匝凯相遇的事迹（参阅：路十九1-9）。

拒绝放弃

教宗指出，匝凯在某种意义上迷失了方向。「或许他做了错误的选择，或许生活迫使他陷入一个难以摆脱的境地。」他似乎是靠著损人利己的方式致富的。

匝凯得知耶稣要经过时，渴望亲眼一睹祂的风采。尽管匝凯身材矮小，但出于深切的愿望，他并没有放弃。

教宗阐述说：「当你有个很强烈的心愿时，你不会气馁。你会找到解决方法。但这需要勇气、不怕丢脸，这需要一些孩童的纯真，不要过度担心自己的形象。匝凯就像孩子那样，爬到树上。那里必定是个绝佳的观察点，特别是能够躲在树叶的后面，在眺望时不被人看见。」

然而，每当上主临在，总会发生一些意想不到的事：「耶稣靠近那里时，抬起头看。匝凯感觉到被发现了，也许等著当众挨骂。人们可能也这么期待著，但他们失望了。」

天主寻找迷失的人

耶稣叫匝凯赶快下来，并对他说：「我今天必须住在你家中。」（路十九5）教宗强调，「天主经过时，必定会寻找迷失的人」。

匝凯喜出望外。教宗解释道，「这是一个感到被凝视、受认可，尤其是得到宽恕的人的喜乐」。耶稣慈爱地注视著他，而不责备他。「我们有时难以接受这慈爱，特别是当天主宽恕那些我们认为不值得被宽恕的人时」。

具体的决心和新的开始

匝凯不仅心存渴望，更采取了具体行动。教宗指出，「他的决心并不空泛或抽象，却恰恰是从他的经历出发：他审视自己的人生，分辨出他改变的起点」。

因此，教宗敦促众人像匝凯那样，「即使感到被搁置在一旁或者无力改变，也不要失去希望」。

教宗最后邀请信众滋养那渴望见到耶稣的心愿，让自己被天主的慈爱找到。祂「始终前来寻找我们，不论是我们在哪里迷失了」。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html