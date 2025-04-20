教宗方济各2025年复活前夕守夜礼礼弥撒讲道

“弟兄姐妹们，这是一个在禧年中我们内心必须强烈感受的召叫：让复活的希望在我们的生命和世界中生根发芽！”这是教宗方济各在4月19日傍晚复活前夕守夜礼的讲道中，给予普世信友的殷切期许。

(梵蒂冈新闻网)4月19日傍晚，枢机团团长雷（Giovanni Battista Re）枢机受教宗方济各的委托，在圣伯多禄大殿主持了复活前夕守夜礼，并在弥撒圣祭中宣读了教宗的讲道稿。

以下是教宗方济各2025年复活前夕守夜礼弥撒讲道全文：

在黑夜中，复活蜡烛缓缓走向祭台。在黑夜中，复活宣报的歌声开启我们的心，使我们喜乐，因为大地“沐浴在无比辉煌的光明中：永生之王的光辉驱散了世界的黑暗”（复活宣报词）。在夜尽天明之际，福音中刚刚宣读的事情发生了（参见：路廿四1-12）：复活的神圣之光点燃，主的逾越奥迹呈现在日出之前；黎明的第一道曙光出现时，人们看见那块封住耶稣坟墓的大石被滚开，几位妇女带著哀悼之心来到那里。黑暗笼罩著门徒们的困惑与恐惧。一切都在黑夜中发生。

复活前夕守夜礼如此提醒我们：复活的光照亮我们步步前行的道路，它无声地刺破历史的阴影，以谦和的方式在我们心中闪耀。回应这一光明的，是谦卑的信德，毫无炫耀之意。上主的逾越奥迹并非一场盛大的表演，天主用以证明自己、强迫世人信祂；也不是基督绕过加尔瓦略山而轻易到达的终点；我们也不能以轻率或毫无内心触动的方式面对这个奥迹。相反，复活如同微弱的光，在静默中缓缓增强，时而仍受黑夜与不信的威胁。

天主的这种“风格”帮助我们摆脱一种抽象的宗教观念，即错误地以为主的复活能以魔法解决一切。完全不是这样，若我们不能直面心中的黑夜和愈加笼罩世界的死亡阴影，我们就不能真正庆祝逾越奥迹。基督战胜了罪恶，摧毁了死亡，但在我们的尘世旅程中，祂复活的力量仍在持续展开。这种实现，就像一束微弱的光，被托付给我们，让我们来守护它，使它增强。

弟兄姐妹们，这是一个在禧年中我们内心必须强烈感受的召叫：让复活的希望在我们的生命和世界中生根发芽！

当我们仍然感受到死亡在我们心中的分量，当我们看到邪恶的阴影在世间继续喧嚣横行，当我们感到自私或暴力的伤害灼烧我们的骨肉与社会时，切勿灰心丧志，我们要回到今晚的宣报：即使在黑暗中，光也正缓缓照耀；新生命与终得解放的世界的希望正等候我们；即便有时看似不可能，新的开始也会令我们惊喜，因为基督已战胜死亡！

这个宣告使我们心胸扩展、充满希望。事实上，在复活的耶稣内我们深信，即使是灯光暗淡的黑夜，我们的个人历史与整个人类的道路仍在天主手中；祂以宏大的爱，必不让我们动摇，也不容恶势力有最终的话语权。与此同时，这在基督内已实现的希望，对我们而言仍是一个有待实现的目标：它已托付给我们，使我们成为这目标的可信见证人，让天国临在于今日人类的心中。

正如圣奥斯定告诉我们的，“吾主耶稣基督的复活，标志著信祂的人的新生；你们必须深入认识这死亡与复活的奥迹，并在你们的生命中重现”（《讲道词》231,2）。在死亡之风仍吹向我们时，要在我们的生活中重现逾越奥迹，成为希望的使者、希望的缔造者。

这些我们能藉著言语、日常微小的举动、以福音的启迪作出的抉择来实现。我们整个的生命都能成为希望的临在。我们愿意这么做，就是为了那些对主缺乏信德的人，为了那些迷路的人，为了那些已屈服或被生活重担压弯腰的人；为了那些孤独或封闭在自己痛苦中的人；为了这世上的穷人和受压迫者；为了那些受侮辱、被杀害的妇女；为了那些从未出生或遭受虐待的儿童；为了战争的受害者。我们要将复活的希望带给每一个人和所有的人！

我愿意提到十三世纪的一位神秘家哈德维希（Hadewijch di Anversa），她受《雅歌》启发，描绘因所爱之人不在的痛苦，呼求爱的再次来临，说“愿我的黑暗迎来转机”（哈德维希·迪安韦萨，《诗歌·神视·书信》，热那亚2000年，第23页）。

复活的基督是人类历史的决定性转折。祂是不灭的希望；祂是那伴随并扶持我们的爱；祂是历史的未来，是我们行走的终极归宿，在那里，我们将被接纳进入那新生命之中，上主要亲自拭去我们的一切眼泪，“再也没有死亡，再也没有悲伤，没有哀号，没有苦楚”（默廿一4）。这复活的希望，这“黑夜中的转折”，我们必须将它宣报给每一个人。

姐妹们，弟兄们，复活期是希望的季节。“尽管我们仍有恐惧，仍有罪的痛苦意识，但光明已然闯入……。主的复活带来了好消息，即使世界仿佛每况愈下，邪恶却已被战胜。主的复活让我们确信，即便天主似乎非常遥远，我们被许多琐事缠身，上主仍与我们同行。有无数希望之光照在我们生命的道路上”（亨利·卢云(Henri Nouwen)，《静默的祈祷：希望之路》，布雷西亚，2000年，第55-56页）。

让我们为复活主的光明腾出空间！我们将能为世界成为希望的缔造者。

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