教宗方济各在圣玛尔大之家静养，情况持续好转

圣座新闻室通知记者，教宗方济各在他的寓所圣玛尔大之家持续展现出逐渐好转的迹象。关于主日的三钟经祈祷活动，可能会宣布异动。

（梵蒂冈新闻网）相较于前几个主日，4月6日主日的三钟经祈祷活动或许会以不同的方式进行，相关消息将于5日周六宣布。圣座新闻室4日周五向记者们如此表示。

在关于教宗健康状况的新闻简报会上，圣座新闻室表示，教宗方济各在他的寓所圣玛尔大之家养病期间，他的临床症状持续显示出好转的迹象。他的情况展现出在呼吸、运动和声音方面都有进一步的轻微改善。最近的血液化验结果也呈现出肺部感染的病情稍有好转。

圣父教宗继续接受治疗，并进行运动和呼吸方面的物理治疗。他现在需要的氧气供给量比之前来得少。白天，他继续吸取正常流量的氧气，夜间则依然通过鼻管接受高流量的氧气治疗。

此外，教宗方济各继续处理公务，而且保持良好的精神状态。4日周五上午，圣父教宗通过直播参与了教宗府讲道神师帕索里尼神父在梵蒂冈保禄六世大厅带领的四旬期默想。2日周三，圣若望保禄二世教宗逝世20周年纪念日，教宗也远程参加了圣座国务卿帕罗林枢机在圣伯多禄大殿主持的弥撒。

圣座新闻室指出，教宗并未举行任何需要报导的会晤活动。至于教宗是否出席圣周礼仪的事，现在讨论还言之过早。

下次有关教宗健康状况的新闻简报会将于4月8日周二举行。

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