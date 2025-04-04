教宗：我们要为修和的新人类做和平与团结的工匠

适逢天主教神恩复兴国际服务处成员在禧年期间前来罗马朝圣之际，教宗方济各致函问候参与者，强调圣神的平安是克服分歧的必要条件，在家庭环境和国家之间都是如此。

（梵蒂冈新闻网）为「修和的新人类」做和平与团结的工匠及见证人。正值天主教神恩复兴国际服务处成员在罗马进行禧年朝圣之际，教宗方济各向他们发表讯息，表达这个期许。与此同时，神恩复兴运动成员于4月4日至6日举办活动，主题为「希望的喜乐见证人」。

向教会的普世愿景敞开

教宗在讯息中将神恩复兴运动的使命比拟为「人类血肉之躯内心的跳动」。该运动扎根于教会，同时也向她普世的愿景敞开，承担起教宗方济各心中牵挂的和平意向。

「圣神是复活主的恩典，祂缔造共融、和谐与友爱。这就是教会：一个修和的新人类。」

对领袖的拥护不可成为分裂的理由

教宗鼓励朝圣者将禧年的经验带到世界各地，藉著自己的生活为和平与希望的价值做见证。

「圣神会把真正的平安赐予人心。这是在家庭、社会和国家关系之间克服冲突的条件。」

教宗最后邀请众人从各自日常生活的团体做起，秉持合作的精神不断寻求「共融」，而且要避免对领袖的拥护变成分裂和冲突的理由。「你们要喜爱合作，尤其是与堂区团体合作。上主必将以累累的果实来降福你们。」

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