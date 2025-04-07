教宗亲临圣伯多禄广场：病床能成为神圣之地

教宗方济各自这次患病以来，首次出现在圣伯多禄广场上。在禧年病患和医疗工作者庆典的弥撒结束之际，教宗向所有参与庆典的人士表达问候和感谢。他在讲稿中指出，病床能成为神圣之地，我们能在那里听见上主的声音，从而提振并坚固信德。

（梵蒂冈新闻网）4月6日主日，教宗方济各出乎众人意料之外，出现在梵蒂冈圣伯多禄广场。在禧年病患和医疗工作者庆典的弥撒结束之际，教宗坐著轮椅来到圣伯多禄大殿前的石阶上，穿过人群，抵达祭台前。

当天的弥撒由圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教主持。弥撒礼成的降福后，教宗简短地问候在场的朝圣者们，说：「祝大家主日愉快，非常感谢！」圣座新闻室表示，教宗来到圣伯多禄大殿前的石阶以前，先在大殿内领了和好圣事，静默祈祷，然后他跨越圣门，以这种方式参与病患的禧年朝圣活动。

献给病患和医疗工作者的禧年活动于4月5日至6日举行。主礼弥撒的菲西凯拉总主教宣读了教宗特地为此准备的讲道稿。在当天第一篇读经的启发下（参阅：依四十三16-21），教宗邀请信众默想以色列人离开埃及后的处境：「似乎一切都丧失了。」然而，正是在他们受考验的时刻，一个新的民族诞生了。

教宗将这个经验与当天福音中犯奸淫的妇女相提并论（参阅：若八1-11）：这妇女因其罪过而受到谴责和排斥，指控她的人已经准备好向她投出第一颗石头，却被耶稣沉默寡言的权威所制止。耶稣让她自由地离开，说她已经获救了。

对照这两段经文，教宗指出，天主没有等到我们的生活是完美的，才予以介入。祂反倒进入我们的创伤，在我们的伤痛中敲响我们的心门。

生病和照顾

接著，教宗将目光转到病患和照顾他们的人身上。教宗谈论疾病会带来的深切磨难：「它会使我们觉得自己像流亡的民族，或是像福音里的那名妇女一样，对未来失去希望。」然而，疾病也会是相遇的地方、是我们学习在恩宠中谦逊地「去爱与被爱的学校」。

与此同时，教宗也省思了自己的疾病，以及生病后依赖他人的处境。他并不视之为负担，而是一门信任、感恩和希望的功课。「我们不要拒绝，却要接受被爱」。

教宗由此提及医疗工作者，为他们的工作表示感谢，并鼓励他们将每个病患都看作是更新自己人性意识的机会。「病床能成为神圣之地」，我们能在那里听见上主的声音，从而提振并坚固信德。

对受苦者感同身受

在讲道中，教宗方济各引用了他的前任本笃十六世的话语，强调「人性的真正评估，主要是由痛苦和受苦者间的关系而定」（参阅：《在希望中得救》通谕，38号）。社会如果对弱小者转面不顾，就是残忍且没有人性的。

教宗方济各最后敦促众人抵拒那将老人和病患边缘化和遗忘的诱惑。「我们不可将痛苦从我们的环境中驱逐出去」，不可远离脆弱的人。相反地，天主将爱倾注在我们的心中（参阅：罗五5），我们必须接受祂的改变，祂甚至会将苦难变成共融与成长的地方。

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