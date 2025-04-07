教宗为世界和平发出呼吁：愿武器噤声

教宗方济各在为三钟经祈祷活动准备的稿件中，继续为暴力的终止发出呼声，尤其呼求在地球上处境最严峻的地方停止暴力。教宗念及乌克兰、加沙、南苏丹、苏丹、刚果民主共和国、缅甸和海地。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各持续为世界和平发出呼吁。尽管他正在养病，却依然牵挂著那些受到战争、暴力、天灾和贫困摧残的地方。4月6日四旬期第五主日，教宗在为三钟经祈祷活动准备的稿件中，也表达了他的担忧。

乌克兰和平

上周五4日，俄罗斯对乌克兰泽连斯基（Volodymyr Zelensky）总统的出生地克里维里赫（Kryvyi Rih）发动袭击，造成18人罹难，其中有9名孩童，另外还有74人受伤。

教宗写道：「让我们继续为和平祈祷：饱受磨难的乌克兰遭遇多次袭击，导致许多平民罹难，其中有很多孩童。」

中东和平

接著，教宗将目光转向全中东。运往加沙地带的人道救援物资遭到全面封锁，对那里的一百万名儿童造成冲击已有一个多月之久，对此联合国儿童基金会予以谴责。5日周六，哈玛斯组织发布了两名被困在加沙547天的人质的视频。7日周一和8日周二，约旦和法国要出席在开罗举行的相关峰会，对局势进行磋商。

教宗在稿件中提到加沙，指出「那里的生活条件难以想像，没有屋顶、没有粮食、没有干净的水。愿武器噤声，对话恢复；愿所有人质获得释放，百姓得到援助」。

非洲、缅甸、海地

此外，教宗也不忘一些长期陷入血腥战争的国家，如苏丹、南苏丹，以及刚果民主共和国。

接著，教宗念及今年3月底发生地震的缅甸。即使强震造成诸多损失，暴力依然没有停歇。当地形势日益加剧，救援物资难以送达最偏远的地区，联合国为此呼吁终止敌意。

海地则是重度依赖外界援助。由于美洲基金会（Inter-American Foundation）的解散和美国国际开发署（USAID）的关闭，这个加勒比海国家的情况令许多人忧心忡忡。

教宗表示：「缅甸也因地震而陷入严峻考验。海地那里暴力肆虐，前几天有两名修女遇害身亡。」

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