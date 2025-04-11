教宗任命萨巴总主教为意大利随军主教

教宗任命意大利萨萨里的总主教萨巴来带领该国的随军教长团。萨巴总主教生于意大利撒丁岛奥尔比亚，自2017年起担任萨萨里教省总主教。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各4月10日任命意大利萨萨里的总主教萨巴（Gian Franco Saba）为意大利随军主教，他将调离萨萨里教省总教区。

萨巴总主教于1968年9月20日在意大利撒丁岛奥尔比亚出生，后来进入滕皮奥-安普里亚斯教区修院。他前往意大利本岛求学后，在撒丁岛宗座神学院获得神学学士学位，1993年10月23日晋铎，于罗马宗座奥斯定教父学院取得神学和教父学博士学位。他在佩鲁贾外国人大学文学院进修了“国际关系中的传播系统”课程。

萨巴曾担任不同的职务，有6年的时间是公教进行会青年组的教区助理，自2001年起担任教区宗教学学院主任。2010年至2015年，在卡利亚里担任撒丁大区宗座修院院长，2015年至2017年担任本堂司铎。2017年6月获任命为萨萨里教省总主教，晋牧礼于同年9月13日举行。

萨巴总主教接替马尔恰诺（Santo Marcianò）总主教的职务，后者担任意大利随军主教一职长达12年之久。

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