教宗致函禧年朝圣者：在各领域成为“希望的见证者”

教宗致函在圣年期间前来罗马朝圣的意大利列蒂教区朝圣者，邀请他们在各领域成为“希望的见证者”，为建设一个更“友爱和团结”的世界贡献己力。

（梵蒂冈新闻网）天主的爱是真正喜乐的“源泉”、在人生旅途中给予力量的“火炬”。教宗方济各日前致函意大利列蒂教区朝圣者，强调了这个要点。该教区在圣年期间前来罗马朝圣的信徒有1700多人，他们中有司铎、执事和度奉献生活者，以及平信徒。教宗问候所有人，首先是列蒂教区主教皮奇诺纳（Vito Piccinonna）。他也特别念及病患和长者，“他们为教会的益处献上祈祷和痛苦”。

教宗希望跨越圣伯多禄大殿圣门的举动能加强每位朝圣者的信德，帮助他们“越来越”理解和接受天主的爱，这爱是“真正喜乐的源泉和理由”。“我们蒙召优先向最弱小者和有需要者见证这份爱。它有如旺盛的火焰，给生命旅程提供力量。”

教宗鼓励朝圣者在不同的日常生活环境中活出禧年的价值，为“建设一个更友爱和团结的世界作出贡献”。

最后，教宗邀请列蒂教区的朝圣者“继续为他祈祷”，并恳求圣母玛利亚、列蒂教区的主保圣女巴巴辣护佑他们。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html