教宗：苏丹无辜者的痛苦请求我们采取行动

圣座新闻室公布了教宗为圣枝主日三钟经祈祷活动准备的讲稿。教宗感谢那些为他的健康祈祷的信众，吁请他们为战争、贫困和自然灾难受害者祈祷。教宗也念及在圣多明各事故中的遇难者。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各在为4月13日主日三钟经祈祷活动准备的讲稿中，邀请信众面对“身体上和精神上的痛苦”。信仰帮助我们“不屈服于绝望，不让自己封闭在苦涩之中，而是要予以面对，像耶稣那样，感受到天父的眷顾与仁慈的拥抱”。

教宗写道：“弟兄姊妹们，我非常感谢你们的祈祷。在这身体虚弱的时刻，这祈祷帮助我更加感受到天主的接近、怜悯和温柔。我也为你们祈祷，我吁请你们与我一起将所有受苦者，尤其是受战争、贫困或自然灾难影响的人托付于上主。”

教宗也念及在圣多明各发生的事故的遇难者。4月8日，那里的一家迪斯可舞厅的屋顶坍塌，导致225人死亡、189人受伤。现在，搜救工作已结束，要将遇难者遗体归还给其家人。

为此，教宗邀请众人特别为这事故罹难者祈祷。“愿天主接纳罹难者到祂的平安中，并安慰他们的家人”。

教宗关注无辜者的牺牲，他们因暴力而受苦、因部族冲突而付出生命代价。比如，4月15日是苏丹冲突爆发两周年纪念日，这场冲突已导致“数千人死亡，数百万家庭被迫离开自己的家园”。

“儿童、妇女和脆弱者的痛苦向上天呐喊，请求我们采取行动。我再次呼吁有关各方结束暴力，并走上对话的道路；我吁请国际社会，愿人们得到基本的援助。我们也要记得黎巴嫩，50年前，那里爆发了悲惨内战：在天主的助祐下，愿该国得享平安与繁荣。”

最后，教宗将和平托付于圣母玛利亚。但愿和平也降临于世界上许多其他遭受血腥冲突的地方，诸如“饱受磨难的乌克兰、巴勒斯坦、以色列、刚果民主共和国、缅甸和南苏丹”。

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