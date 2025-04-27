帕罗林枢机：我们要慈悲地在生活中发扬教宗的遗产

在教宗方济各九日纪念期第二天的感恩祭中，帕罗林枢机重申教宗的训导，指出「我们若不学习彼此宽恕，就绝对没有和平」。枢机邀请众多聚集在圣伯多禄广场上的青年，要仰望真正的希望，即耶稣基督。

（梵蒂冈新闻网）4月27日上午，艳阳高照，大约20万名信众涌入圣伯多禄广场和周边地区，其中包括众多为了禧年从世界各地前来罗马的青年。当天是复活期第二主日、天主慈悲主日，也是教宗方济各九日纪念期的第二天。帕罗林枢机在讲道中谈论了已故教宗训导的一大重点：慈悲。

枢机表示，慈悲启发了先教宗「密集的使徒工作」。他「急切地宣讲天父的慈悲，与众人分享这慈悲。这是他宗座牧职的规划」。正如贝尔格里奥教宗多次强调的，「慈悲恰恰是天主的名字」，以及「没人能给祂的慈爱设限制」。天主慈爱地「渴望扶我们重新站起来，使我们成为新造的人」。

「我们现在对他展现出的爱戴，不该只是一时泛泛的情感。我们必须接纳他的遗产，在生活中发扬光大。我们要向天主的慈悲敞开，并且仁慈地善待彼此。」

若不慈悲就没有和平

帕罗林枢机强调，复活主使祂的门徒，即祂的教会「成为慈悲怜悯世人的器皿」。

「教宗方济各是个光辉的见证人，让人看到教会温柔俯身亲近受伤的人，以慈悲的香膏医治他们。他提醒我们，如果不承认他人，不关心最弱小的人，尤其是如果不学习互相宽恕，不发挥出天主在我们生活中倾注的慈悲，就绝对没有和平。」

新世界由宽恕而生

慈悲是「信仰的核心」。枢机指出，慈悲敦促我们不要按照人的方式或世俗的方法来诠释我们与天主的关系，「因为福音的喜讯首先是要发现自己被天主所爱。天主慈悲为怀，温柔善待我们每一个人，不论我们有何功劳」。枢机由此鼓励要与他人对话，宽恕对方的软弱和过失，以这种方式活出人际关系。

「唯有慈悲能治愈和创造新世界，扑灭互不信任、仇恨和暴力的火焰：这是教宗方济各的一大训导。」

为教宗的辞世而哀伤

当天的福音记载，门徒们在耶稣受难死亡后，感到迷惘徬徨，耶稣则在复活的真光中显现在他们面前（参阅：若廿19-31）。枢机指出，随著教宗方济各的辞世，我们今天也有同样的感受。

「我们为他的辞世感到痛苦，悲伤的情绪席卷而来，我们感到心烦意乱、迷惘徬徨：我们正在经历这一切，就像宗徒们为主耶稣的死亡而痛苦万分一样。」

青年脸上闪耀著逾越奥迹的喜乐

「逾越奥迹的喜乐在这考验和痛苦的时刻支持我们」。帕罗林枢机如此强调，并表示，「今天我们在这广场上几乎也能触碰到这喜乐。亲爱的青年、青少年，你们从世界各地来庆祝禧年，我们尤其看到你们脸上闪耀著这份喜乐」。

「我特别问候你们，以及陪伴你们的主教、司铎、要理教员、你们团体的带领者。我尤其问候你们，渴望让你们感受到教会的拥抱和教宗方济各的情感。已故教宗渴望与你们相遇，注视你们的眼睛，走到你们中间来问候你们。」

注视耶稣、真正的希望

面对在场众多青年，枢机提到他们蒙召应对的诸多挑战，例如「科技，以及我们当代特有的人工智能挑战」。在这旅途中，耶稣是我们的友伴。

「祂来与你们相遇，赐给你们生活的勇气，让你们能勇敢地分享经验、想法、恩典和梦想，使你们将或近或远的人视为弟兄姊妹，加以关爱。你们有很多可以为他们付出的地方，同时也要从他们那里接受。耶稣赐给你们勇气在未来的生活中慷慨、忠信且负责任地彼此帮助，并且让你们明白，生命中最重要的就是爱。爱促使人理解一切、盼望一切」。

方济各的拥抱

在讲道的尾声，帕罗林枢机念及梵蒂冈城国的职员和信众，他们也在场参加这台缅怀教宗的弥撒。枢机为他们日常的服务表示感谢，并且说：「教宗从天上拥抱你们，拥抱我们所有人和全世界。」

枢机最后将众人托付于童贞荣福玛利亚。教宗生前十分敬爱她，并选择葬于圣母大殿。「求圣母保佑我们，为我们转求，守护教会，扶持世人走在和平与友爱的道路上。」

天主慈悲主日、教宗方济各九日纪念期第二天弥撒，有中文旁白

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