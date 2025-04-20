教宗在圣玛尔大之家会见美国副总统万斯

教宗方济各与美国总统万斯举行了简短几分钟的会晤，互祝复活节。前一天19日，万斯副总统蒙圣座国务卿帕罗林枢机接见。

（梵蒂冈新闻网）4月20日上午，11点半刚过没多久，教宗方济各在圣玛尔大之家与美国副总统万斯（James David Vance）举行了简短的私人会晤。圣座新闻室公布了这项消息，并解释这会晤只进行了几分钟，双方在复活节当天互祝佳节。

万斯副总统与家人正在意大利旅行。他于前一天19日上午在圣座国务院蒙圣座国务卿帕罗林枢机接见，圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教也在场。圣座的公告指出，双方重申在保护宗教及良心自由权利上的共同努力，也对国际局势交换意见，尤其谈及发生战争、政治张力和人道处境艰难的国家，特别关注移民、难民和囚犯。

18日周五下午，万斯副总统与他的妻子和三名子女一起参加了在圣伯多禄大殿举行的主受难日礼仪。礼仪由圣座东方教会部部长古杰罗蒂（Claudio Gugerotti）枢机主持。

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